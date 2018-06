Naro, Pietro Barone è sotto esame: la voce del Volo tra i banchi per conseguire la maturità 2018

Piero Barone, voce del gruppo musicale del “Volo” a 25 anni compiuti siederà tra i banchi dell’istituto tecnico e commerciale “Federico II” del suo paese, Naro, per sostenere la prima prova di italiano nell’ambito degli esami di maturità 2018. Obiettivo dell’artista agrigentino,- come scrive oggi il quotidiano La Sicilia- conseguire il diploma di maturità in Amministrazione, Finanza e Marketing, indirizzo al quale era regolarmente iscritto, concluse le scuole medie, ma che ha dovuto lasciare per dedicarsi alla musica con tourne ed impegni che in questi anni lo hanno portato in ogni parte del mondo. I

Ultima modifica: 20 giugno 2018