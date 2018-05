Naro, Il deputato 5Stelle Di Caro dona due cassette mediche alle scuole dell’infanzia

NARO. Iniziativa simbolica del deputato regionale del Movimento Cinque stelle, Giovanni Di Caro che ieri mattina ha donato alcune cassette mediche alle scuole per l’infanzia di Naro. Sono stati gli attivisti del meetup locale ad accorgersi che nelle due scuole mancavano le medicine necessarie per le urgenze e l’onorevole Di Caro ha subito messo a disposizione una parte della sua indennità parlamentare per questa mancanza.

“Un bambino si è fatto male – racconta Stefano Barberi del meetup 5S di Naro – e ci siamo accorti che nella cassetta medica mancava il necessario per gestire l’emergenza. Parlandone casualmente con Giovanni Di Caro è stato lui stesso a mettersi a disposizione per compare quanto necessario e consegnarlo alle scuole”.

Il dirigente scolastico, Roberto Navarra ha voluto ringraziare Di Caro consegnandogli una targa.

“E’ un gesto semplice – ha detto il parlamentare regionale – che deve essere letto nell’ottica della nostra mission che è quella di servire i territori”.

