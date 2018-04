Museo Griffo chiuso i festivi per “carenza di custodi”: “La situazione era risolvibile”

Sulla questione del Museo Pietro Griffo di Agrigento, che rimarrà chiuso nei giorni festivi anche per carenza di personale, si registra l’intervento di Giovanni Coco, Segretario SADIRS, il Sindacato Autonomo Dipendenti Regione Siciliana.

“In merito alle dichiarazioni del Dirigente del Polo Museale di Agrigento, D.ssa La magna– dichiara Coco- apparse sul Vs. sito on line in data odierna, relativamente alla necessità di dover chiudere il Museo “Pietro Griffo” in occasione delle prossime festività del 25 aprile e del 1 maggio, fermo restando correttamente il rilievo contrattuale imposto dalle norme che non prevedono il superamento del 1/3 dei festivi per il personale di custodia, vigilanza e fruizione, bisogna specificare che la Dirigente in questione avrebbe potuto risolvere l’empasse normativa se avesse dato seguito alla proposta formulata dal SADIRS di utilizzare tutto il personale della Categoria “C” nelle attività di Vigilanza, liberando conseguentemente un numero adeguato di personale che avrebbe potuto consentire la fruizione”.

Il Segretario fa presente nel comunicato che “gli stessi custodi in una nota personale collettiva indirizzata proprio alla Dirigente avevano fornito il proprio apprezzamento alla proposta SADIRS e si sarebbero anche resi disponibili, su base “volontaria”, al superamento dei limiti contrattuali cennati”.

“Purtroppo ciò non è avvenuto ed adesso- conclude- questi sono i risultati di una mancata politica aziendale finalizzata al coinvolgimento del personale ed a rendere un servizio alla collettività ed alla fruizione delle meraviglie della nostra Valle dei Templi. Ci auguriamo che il nuovo assessore, avvii presto delle riforme anche in tema di management gestionale delle risorse culturali”.

