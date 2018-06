Muore in un incidente a Firenze lo chef 22enne riberese Filippo Antonio Migliorino

RIBERA. Era originario di Ribera lo chef Filippo Antonio Migliorino, 22 anni, vittima, a Firenze di un incidente mortale avvenuto stanotte, intorno alle 1.40 all’incrocio tra via Mariti e via del Ponte di Mezzo. Il ragazzo si era trasferito in Toscana per lavoro. Secondo le prime ricostruzioni, il 22enne viaggiava in sella a uno scooter, un’Aprilia Sportcity, che si è scontrato con un’auto condotta da un 57enne originario del Parmense. Il Pm di turno ha disposto l’autopsia sul corpo del 22enne, oltre alle analisi tossicologiche. I mezzi sono stati sequestrati.

La polizia municipale ha ricostruito la dinamica dell’incidente grazie a una telecamera presente in zona e al racconto di due testimoni.

Vani i tentativi di rianimarlo condotti sul posto dai sanitari del 118. La polizia municipale lo ha identificato grazie ai colleghi di lavoro, e questa mattina sono stati informati i familiari. Il 57enne, che da quanto accertato sul posto dai vigili era sobrio, è stato comunque portato in ospedale per essere sottoposto alle analisi tossicologiche.

I primi risultati disposti dalla pm Ester Nocera, sono attesi per la giornata di oggi.

Ultima modifica: 27 giugno 2018