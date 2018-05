Munnizza free: domani ad Agrigento si premiano i Comuni “Ricicloni”

AGRIGENTO. Domani al Circolo Empedocleo, dalle 9:30 alle 13:30, si svolgerà, su iniziativa di Legambiente, il primo Ecoforum provinciale su rifiuti ed economia circolare. L’iniziativa è compresa nell’ambito di “Sicilia Munnizza Free”, una campagna nazionale di Legambiente, in collaborazione con il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e con il patrocinio della Regione Siciliana per accompagnare con attività di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione il passaggio dal massiccio e costoso smaltimento in discarica al virtuoso e produttivo sistema della raccolta differenziata.

Nel corso della giornata saranno premiati “Comuni Ricicloni Agrigentini”, che nel corso dell’ultimo anno hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata. E sarà assegnata una menzione a coloro che si sono attestati tra il 50 e il 65%.

Tra gli altri interverranno Salvo Cocina, Dirigente Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana, e l’esperto in materia Paolo Contò, Direttore generale del Consiglio di Bacino del Consorzio Priula.

