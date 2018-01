Multe da 600 euro per 7 agrigentini sorpresi ad abbandonare sacchetti di rifiuti in strada

Sono stati sanzionati con una multa da 600 euro sette agrigentini beccati, dagli agenti della Polizia municiale di Agrigento, per aver abbandonato sacchetti di rifiuti in strada . I vigili, coadiuvati dagli operatori ecologici dell’Iseda, sono riusciti, attraverso scontri e documenti vari trovati nei sacchetti, a risalire all’identità degli “incivili” che avevano abbandonato i due aree periferiche della città.

Per uno di loro è scattata una contravvenzione da 600 euro per deposito dei rifiuti fuori orari ne cassonetti, e per altri se una multa da 200 euro ciascuno, per abbandono di spazzatura.

Ultima modifica: 18 gennaio 2018