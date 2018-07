Ecco il MudiBus: servizio navetta turistica nel cuore antico della cittÃ 

AGRIGENTO. Un bus elettrico che attraverserà il Centro storico, un servizio integrato che agevolerà i turisti, ma anche i residenti che oggi non possono raggiungere alcune zone più interne del cuore antico della città. Le iniziative sono state presentate questa mattina presso i locali del Mudia, il Museo Diocesano, dal direttore e responsabile dei beni culturali per l’Arcidiocesi di Agrigento don Giuseppe Pontillo.

“Il Mudibus è certamente una novità particolare – ha spiegato – perchè si tratta di una navetta turistica che attraverserà tutto il centro storico garantendo a quanti vorranno visitare i monumenti e anche il cuore antico della città di poter raggiungere le mete con serenità, sicurezza e senza fatica”.

Il Mudibus, infatti, sarà in funzione dalle 10 alle 19, attraversando centro storico e centro città, interessando alcune mete strategiche come il parcheggio pluripiano di via Empedocle ma soprattutto raggiungendo aree oggi solo parzialmente servite dagli altri servizi pubblici”.

Ultima modifica: 10 luglio 2018