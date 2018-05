Morte per acqua: si presenta il libro di Rino Messina

AGRIGENTO. Venerdì 1 giugno alle 17 ad Agrigento, alla Biblioteca comunale “Franco La Rocca” (piazzale Aldo Moro, 3 – Agrigento), si presenta il libro di Rino Messina “Morte per acqua”, edito da Istituto Poligrafico Europeo Casa Editrice, con la prefazione di Amelia Crisantino. Ne discutono con l’autore Calogero Firetto (sindaco di Agrigento), Totò Cordaro (assessore Territorio e Ambiente Regione Siciliana) e Simonetta Agnello Hornby (scrittrice). La presentazione, patrocinata dal Comune di Agrigento, è promossa in collaborazione con le rispettive organizzazioni di Agrigento di Rotary, Lions, Soroptimist, Ciak Donna e Associazione Nazionale Donne Elettrici.

A Mussomeli, nel 1954, durante una protesta per la mancanza di acqua, persero la vita tre donne e un ragazzo. Il libro ricostruisce l’episodio sulla base degli atti del processo penale instauratosi contro i manifestanti, che alla sostanziale negazione di un diritto civico primario videro sommarsi l’iniziativa giudiziaria.

È l’ennesimo tassello di un mosaico sul diritto negato che fa cogliere, al di là di altre possibili letture, il nesso cause-conseguenze di molte vicende storiche siciliane e non solo.

NOTA SULL’AUTORE:

Rino Messina (1945), dopo aver presieduto per molti anni il tribunale militare di Palermo, ha concluso la sua carriera alla procura generale presso la corte di appello della stessa città. Autore di numerosi saggi in tema di diritto e procedura penale, ha pubblicato Il Carminello nel piano dei Bologni (Flaccovio 2003) e nel 2008 Il processo imperfetto. 1894: i Fasci siciliani alla sbarra (Sellerio). Per questa casa editrice ha scritto La strage negata (2015) e La repressione postuma. Palermo 1866: una rivolta breve e il suo epilogo giudiziario (2016).

Ultima modifica: 30 maggio 2018