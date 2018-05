Moncada, si riparte da Pepe e Ambrosin

Simone Pepe e Lorenzo Ambrosin subito sotto contratto, poi occhi attenti sul mercato per allestire una squadra capace di sorprendere ancora. Il main sponsor Salvatore Moncada ha rilanciato, dato notizia della conferma di due giocatori e tracciato la rotta per la prossima stagione. Il capo allenatore Franco Ciani ed il ds Cristian Mayer avranno da lavorare per allestire un roster di tutto rispetto. Si punta ancora una volta sui giovani, si spera di confermare gli americani. Il tempo per fare mercato c’è, deve ancora terminare la post season e poi ci saranno tre lunghi mesi estivi per assestare le mosse giuste.

LEGGI ANCHE . Fortitudo Agrigento: Il punto del Presidente Moncada | VIDEO

Ultima modifica: 18 maggio 2018