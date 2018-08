Moncada Agrigento: ufficializzato il calendario di allenamento

Ancora quattro settimane e poi la Moncada comincerà a faticare in palestra. Al raduno previsto per il prossimo 24 agosto al PalaMoncada, la Fortitudo arriverà con una certezza, roster completato con netto anticipo e panchina lunga.

Agrigento, infatti, ha allungato le rotazioni con l’innesto del 18enne centro Paolo Nicoloso che arriva da Cividale del Friuli e di cui coach Fanco Ciani ha detto un gran bene. Un undicesimo elemento che in pianta stabile verrà impegnato pure con la squadra giovanile. Un profilo under 20 che la società ha voluto aggiungere al roster per non lasciare nulla di intentato.

Nicoloso insieme a tutti gli altri dovrà farsi trovare pronto all’appello fissato alle ore 18. Il giovane, come tutti gli altri giocatori della Moncada può godersi ancora quattro settimane di ferie, al caldo, in riva al mare o in montagna, ma tenendo conto di un piano personalizzato di allenamento che è già stato affibbiato ad ogni elemento della squadra. Arrivare al raduno del 24 agosto fuori forma potrebbe essere penalizzante e nessuno vuole partire con questo svantaggio.

Rispetto alle passate stagioni, quest’anno la Moncada svolgerà gran parte della preseason tra Sicilia e Calabria. Non sono previste trasferte “lunghe” e dispendiose, ma amichevoli disputate tra PalaMoncada e altri palazzetti regionali dove si mastica pallacanestro. Naturalmente almeno 4 amichevoli sono già state opzionate. Agrigento sfiderà i pari grado di Trapani e Capo D’Orlando, si pensa con test di andata e ritorno.

Ecco le date della prima settimana di lavoro del roster allenato da coach Franco Ciani. L’agenda della settimana prevede il 23 agosto alle 18 raduno e meeting. Il 24 agosto si comincia a sudare all’ombra dei pini. Come consuetudine sarà il “boschetto” di Maddalusa la sede delle sedute atletiche della Fortitudo. La mattina corsa all’aperto, pomeriggio alle 18, seduta tecnica al PalaMoncada. Il 25 agosto alle 8,30 ancora atletica, alle 18 si torna a faticare sul parquet. Stesso programma per il giorno successivo, mentre il 27 mattina è prevista una pausa. Il pomeriggio dello stesso giorno ancora seduta di basket al PalaMoncada. Il 28 agosto alle 9 è in calendario una sessione di tiro più basket al Palasport, alle 18 ancora partitella sul parquet di casa. Il 29 agosto alle 9 atletica, alle 18 basket al PalaMoncada. Il 30 agosto si riposa il pomeriggio mentre la mattina allenamento in palestra. L’ultimo giorno di agosto, il 31, alle 9 atletica al PalaMoncada, il pomeriggio basket.

Nei prossimi giorni verranno ufficializzate le date delle amichevoli della preseason, di sicuro c’è che oltre alle sfide con Trapani e Capo D’Orlando, Agrigento prenderà parte al torneo di Reggio Calabria. Altre sfide saranno inserite in calendario prossimamente, perché come annunciato dal direttore sportivo Cristian Mayer, Agrigento deve farsi trovare pronta all’avvio del campionato che quest’anno – ha detto – si prenuncia più difficile del previsto.

Il calendario della stagione 2018-19, prevede infatti un avvio frizzante. Per Agrigento sarà subito derby. Il pronti via si avrà il 7 ottobre.

