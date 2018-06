“Mobilitazione per la dignitÃ  di Agrigento”: chi Ã¨ stanco protesti in pubblica piazza

Il gruppo di cittadini agrigentini, già riunitisi in una mobilitazione generale lo scorso 1 giugno come segno di protesta per l’abbandono della città, torna a farsi sentire nuovamente. Per domani, 12 giugno alle ore 18.30 è previsto un incontro dinnanzi il Comune di Agrigento.

Si tratta di un insieme di liberi cittadini, alcuni dei quali hanno anche strutture ricettive, attività di ristorazione e commercio, professionisti. Agrigentini che si dichiarano stanchi delle promesse non mantenute.

Una rappresentanza avrebbe dovuto essere ricevuta dal Sindaco Firetto per chiedere immediate decisioni e programmi per il ripristino del normale decoro urbano e della pulizia della città, non più rimandabile.

“C’era da salvare la regolare fruizione degli spazi urbani e dei litorali per la stagione turistica ormai iniziata, definire le priorità, progettare la regolare, normale ed ordinaria manutenzione e pulizia sia giornaliera sia futura, ascoltare le nostre istanze e proposte”, dichiarano con rabbia.

“Non c’è più tempo da perdere- continuano- visto l’atteggiamento del sindaco di non rispettare gli accordi, abbiamo deciso in comune accordo di presentarci in piazza Pirandello davanti il comune per la mobilitazione e più saremo, più dimostreremo il nostro senso civico a tutti. Quella di domani non sarà l’ultima, se necessario occuperemo la piazza a oltranza”.

Alla protesta sono invitati coloro i quali vorranno mostrare pacifico ma fermo sostegno alle loro giuste richieste.

Ultima modifica: 11 giugno 2018