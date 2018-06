Mister Campanella confermato alla guida del Licata

LICATA. Mister Giovanni Campanella resta alla guida del Licata Calcio. L’allenatore che, nella stagione conclusa da poco, ha vinto la Coppa Italia regionale d’Eccellenza, ed ha sfiorato la promozione in serie D, continuerà a rimanere sulla panchina dei gialloblù.

Lo ha annunciato il club. “Il Licata Calcio – si legge in un comunicato – ha raggiunto l’accordo per la riconferma alla guida della prima squadra con Giovanni Campanella. A mister Campanella vanno i migliori auguri per il raggiungimento degli obbiettivi prefissati e il più caloroso bentornato nella famiglia gialloblu”.

A questo punto, però, considerato anche che il gruppo che fa capo al presidente Danilo Scimonelli ha deciso di restare in sella, i tifosi chiedono che la società inizi a fare chiarezza sulla campagna di rafforzamento della squadra in vista della prossima stagione.

