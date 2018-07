“Miss Reginetta d’Italia”: AgrigentoOggi assegnerà una fascia

Si lavora per la finale provinciale di “Miss Reginetta d’Italia”. Tutto è ormai pronto

Tutto pronto per la semifinale Domenica 22 luglio e poi il 3 agosto la finale provinciale di Miss Reginetta d’Italia. Il 22 luglio prima di iniziare verrà scattata una foto in bikini a ciascuna delle concorrenti. Le foto saranno pubblicate a cura della testata online Agrigento Oggi.it per essere votate da parenti ed amici. Sarà possibile votare fino alle ore 14.00 del 2 agosto 2018. I voti dopo tale termine saranno considerati nulli. Alla concorrente più votata, il 3 agosto, durante la finale provinciale verrà assegnata la fascia “AGRIGENTOOGGI” da finalista regionale. Quindi avrà accesso diretto alla finale regionale a Marina di Ragusa (RG).

Ultima modifica: 17 luglio 2018