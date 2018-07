“Miss Reginetta d’ Italia”: Giorgia Salamone, Erika Malvina e Gresia Fratacci conquistano la prestigiosa fascia da finaliste regionale

Nella foto il presentatore Bepi Amorelli- Giorgia Salamone-Gresia Fratacci-Antonella Speziale ed Erika Malvina

SEMIFINALE PROVINCIA AGRIGENTO DEL CONCORSO NAZIONALE DI BELLEZZA “MISS REGINETTA D’ITALIA” – TRE RAGAZZE SI AGGIUDICANO LA FASCIA

Tutto pronto per la finale provinciale di Venerdì 3 agosto 2018 a Naro (AG) alle ore 21.00 del concorso nazionale di bellezza femminile “Miss Reginetta d’Italia”.

La FINALE Provinciale avrà luogo a Naro (AG) il prossimo 3 agosto 2018 alle ore 21.00, presso la scalinata del Duomo Normanno, con il patrocinio del Comune otterranno la fascia ulteriori 6 ragazze.

In totale verranno assegnate 13 fasce da Finalista Regionale in luogo delle 10 iniziali. Le finaliste regionali avranno accesso diretto alla Finale Regionale che avrà luogo Domenica 19 agosto prossimo a Marina di Ragusa (RG).

Sono tre le concorrenti che ieri Domenica 22 luglio, nel corso della SEMIFINALE provinciale presso il “Metabirrificio Il Mangione” a Raffadali hanno ottenuto la fascia da finalista regionale e che, quindi, avranno accesso diretto alla FINALE Regionale del prossimo 20 agosto 2018 a Marina di Ragusa.

Le foto delle concorrenti che hanno partecipato alla semifinale saranno pubblicate a cura della testata online AgrigentoOggi.it per essere votate da parenti ed amici. Sarà possibile votare fino alle ore 14.00 del 2 agosto 2018. I voti così ottenuti saranno utili per l’assegnazione di una fascia web nel corso della FINALE Provinciale. Alla concorrente più votata, verrà assegnata la FASCIA WEB “AGRIGENTOOGGI” da finalista regionale. La vincitrice della FASCIA WEB sarà omaggiata di un portfolio fotografico a cura dei fotografi Kalos Longo – Photoreporter, cameramen e corresponsabile della testata giornalistica online “Agrigento Oggi” e Giovanni Bartolomeo, autore della copertina del libro “E Niente. La mia vita con Andonio che non saluta mai”.

Le tre fasciate della semifinale sono:

Erika Malvina, di anni 17

Giorgia Salamone, di anni 17

Gresia Fratacci, di anni 18

Il concorso nazionale è organizzato in provincia di Agrigento da Antonella Speziale, responsabile provinciale del Centro Nazionale Spettacolo Roma nonché Talent Regionale per conto della Metaevent proprietaria del marchio “Miss Reginetta d’Italia”.

In giuria erano presenti:

Valerio Vinci – autore mediaset – redazione “striscia la notizia” e “le iene”. Produzione overclock dell’ultimo inedito di Shade “Bene ma non benissimo”. Produttore televisivo e cinematografico. Consulente casting del film “Bene ma non benissimo” in uscita a novembre/dicembre 2018. Consulente casting per la Colorado Film e Viva Production. Consulente casting Endemol nonché autore del

libro “E niente. La mia vita con Andonio che non saluta mai”. Il libro racconta la vita da fanciullo di Marco Morrone .

. Kalos Longo, Photoreporter – cameramen e corresponsabile della testata giornalistica online Agrigento Oggi.

Photoreporter – cameramen e corresponsabile della testata giornalistica online Agrigento Oggi. Mary D’Agostino , sarta ed esperta di creazione abiti;

, sarta ed esperta di creazione abiti; Tito Baldacchino , titolare della Farmacia Comunale di Agrigento;

, titolare della Farmacia Comunale di Agrigento; D.ssa Giovanna Tuttolomondo , funzionario dell’ASP di Agrigento;

, funzionario dell’ASP di Agrigento; Calogero Speziale , segretario Provinciale UIL Pubblica Amministrazione;

, segretario Provinciale UIL Pubblica Amministrazione; Chiara Vay, studentessa presso il D.A.M.S. di Torino – Disciplina delle Arti, dalla Musica e dello Spettacolo -.

In occasione della manifestazione di “Miss Reginetta d’ Italia” “la giuria ha posto all’ attenzione di tutto il pubblico quindi il convolgimento dei presenti che troppe volte è troppo spesso le DONNE diventano vittime di violenze. E pertanto si condanna ogni forma di violenza verso le DONNE. Questo è il messaggio che è partito dalla giuria e che vuole essere da monito ponendo all’ attenzione non solo la bellezza della DONNA ma l’ esistenza ed il rispetto che merita questa manifestazione include le tematiche di vita”.

L’evento è stato condotto dal noto e simpaticissimo presentatore Bepi Amorelli,del programma radiofonico “Che Gran Serata” su RF 101.

Nel corso della serata si sono esibiti artisti quali Tania Vinciguerra e Morena Sinnona per il canto e gli allievi della scuola di ballo “Evolution Project” dei maestri Giovanni, Teresa e Giuseppe Licata. La prestigiosa scuola –orgoglio agrigentino – che ha ottenuto ai recenti campionati Italiani di Rimini i seguenti risultati:

LUCA&SARA

🥇1° standard su 27 coppie

🥈2°combinata 6 dance su 5 coppie

🥈2°liscio unificato su 6 coppie

5° dance latine su 19 coppie

CLAUDIO&ALIDA

🥇1° standard su 41 coppie

🥇1°combinata 6 dance su 25 coppie

🥇1°liscio unificato su 13 coppie

14° dance latino su 78 coppie

SIMONE&MIRIAM

🥇1° combinata 8 dance su 25 coppie

🥈2° standard su 37 coppie

🥈2°dance latino su 55 coppie

VALERIO&SELENE

🥇1°dance standard su 18 coppie

🥈2° combinata 6 dance su 8 coppie

🥇1°liscio unificato su 5 coppie

14 ° dance latino su 25 coppie

GIOVANNI&TERESA

Dance standard 7° su 64 coppie.

Partner delle selezioni provinciali sono: Agrigento Oggi, Teleacras, Metabirrificio “Il Mangione”, Villa Majisa, Collina Belvedere di Aragona, Capotavola di Agrigento, Decanter Bistrot di Porto Empedocle, Esserbella di Maria Messinese per trucco e parrucco, Il Giardino dei Fiori di Luca Daunisi di Naro, Duo d’oro, Tipografia 13.8 per la fornitura di magliette e cappellini, ICIT Ascensori di Canicattì, Ansap di Dario Priolo,Dimensione Musica di Gianpaolo Arena, scuola di ballo “Evolution Project”, American Bar di Camastra, Pastocceria Melilli di Naro, Pasticceria Milazzo di Naro, Mille e un Boccone di Camastra, Gioielleria La Spina di Naro.

Agrigento, 23 luglio 2018

FOTO GIOVANNI BARTOLOMEO

Ultima modifica: 23 luglio 2018