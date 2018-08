Minicompattatore abbandonato in via Sirio: viene usato come cassonetto

AGRIGENTO. Dallo scorso mese di maggio, in via Sirio ad Agrigento, è stato abbandonato e lasciato sul ciglio della strada un furgone della raccolta dei rifiuti. Un mezzo completamente danneggiato, con un cassone molto ampio, che viene utilizzato da alcuni agrigentini come cassonetto in cui depositare i rifiuti.

La segnalazione arriva da un cittadino che abita nella zona ed è stanco di assistere a queste scene di ordinaria inciviltà.

“Col tempo – spiega il cittadino nella segnalazione inviata ad agrigentooggi, piano piano ovviamente si è riempito. Ho chiesto spiegazioni mi dicono che doveva servire per il mercato ortofrutticolo, che dista 100 metri da dove il mezzo è stato abbandonato. Fatto sta che nessuno lo toglie e si riempie di spazzatura con il rischio che possa prendere fuoco”.

La segnalazione viene girata al Comune.

Ultima modifica: 6 agosto 2018