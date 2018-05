A Menfi va di scena “Accamora”

MENFI. “Accamóra ovvero tutto su mia madre” dell’attore e regista Paolo Mannina, dopo il successo delle repliche nel capoluogo palermitano, va in scena stasera, in occasione della la festa della mamma, presso lo spazio del Centro Civico di Menfi.

L’iniziativa promossa dalla “Consulta delle donne” è patrocinata dall’Istituzione Culturale Federico II del Comune di Menfi. Lo spettacolo, di cui Mannina, oltre che autore, è regista e protagonista principale, racconta, in chiave comico-drammatica, una storia universale in cui non è difficile per lo spettatore riconoscere brandelli della proprie dinamiche familiari. Nato sul palcoscenico del Teatro Comunale L’idea di Sambuca di Sicilia e ispirato a vicende autobiografiche dell’autore, Accamóra svela, difatti, le dinamiche di una famiglia siciliana tenuta insieme dall’amore caparbio di una donna abbandonata dai figli e rimasta sola in mezzo ai ricordi di un tempo perduto e mai più ritrovato.

Al centro della pièce una madre mediterranea, nella fattispecie sicula, archetipo di tutte le madri, e i suoi figli: Francesco, aspirante artista omosessuale e in costante fuga da lei; e Aurora, eternamente fidanzata e con un segreto da custodire. Sullo sfondo la provincia siciliana dove vecchio e nuovo convivono in un fragile equilibrio che resiste precariamente all’onda d’urto della modernità. I tre si ritrovano a trascorrere insieme alcuni giorni nella casa materna e come in un rituale che si rispetti, con la precisione di un meccanismo ad orologeria, ha inizio un rapido susseguirsi di scambi verbali, intercalati da lunghe pause e silenzi. Ed ecco riaffiorare, da un passato non molto lontano, il dolore e il vuoto lasciati dalla perdita del padre. Tra sensi di colpa, doppi legami ma anche teneri e divertenti ricordi si raggiunge poco alla volta il climax di una tensione trattenuta e sempre sull’orlo di una crisi nervosa. (ANSA)

Ultima modifica: 13 maggio 2018