Menfi, Finanziati dalla Regione 6 cantieri di lavoro

MENFI. L’Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali ha approvato il piano di ripasso cantieri di lavoro per i comuni aventi diritto. Al Comune di Menfi è stato attribuito un finanziamento di 176.000 euro per la realizzazione di 6 cantieri di lavoro, i cui progetti sono già in stato avanzato all’Ufficio Tecnico Comunale.

Il sindaco Marilena Mauceri con soddisfazione dichiara che il finanziamento oltre a migliorare taluni aspetti della città, sarà l’opportunità per dare lavoro a tempo determinato, tramite apposita selezione, a molti operai di Menfi disoccupati in un momento, delicato, di crisi economica e lavorativa.

Ultima modifica: 16 agosto 2018