“Mega torta” in onore di San Calogero : il ricavato alla CAV

In occasione della festa di San Calogero gli abitanti agrigentini e non hanno partecipato numerosi alla mega torta preparata dal magnanimo pastry chef Giovanni Mangione in collaborazione con altri maestri pasticceri. L’iniziativa è stata un vero e proprio successo perchè ha fatto ricavare circa 580 euro donate alla CAV cioè Centro Aiuto per la Vita.

Un gesto di grande solidarietà e di aiuto verso le fasce più deboli ha dichiarato la presidentessa del CAV, Benedetta Dominici, e ringraziare pubblicamente lo chef Mangione per avere devoluto il ricavato.

Ultima modifica: 2 agosto 2018