Maxi-rissa a Sangiusippuzzu: ferite due donne

Rissa martedì scorso in contrada Sangiusippuzzu. Tre persone, di cui due donne sono finite al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Sulla vicenda sta indagando la polizia che ha avviato le indagini.

Pare, come riporta il GDS, che persone appartenenti a due diversi nuclei familiari si sarebbero incontrate in contrada Sangiusippuzzu per un “chiarimento” dovuto al rapporto tra due fidanzati, quando l’atmosfera si sarebbe però fatta tesa e ben presto sarebbero volate accuse, anche pesantissime.

I filmati delle telecamere di video sorveglianza, presenti nei pressi del luogo della rissa, potrebbero essere utili a chiarire cosa sia realmente accaduto.

Ultima modifica: 24 maggio 2018