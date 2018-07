La società Pallavolo Aragona comunica di aver acquisito per la prossima stagione di serie B2 le prestazioni di Martina Marangon, libero di 168 cm, classe 1998, originaria di Genova, prelevata dalla Golden Tulip Volanto Caserta di serie A2.

Martina Marangon è cresciuta pallavolisticamente a Novara. Infatti ha giocato 10 anni all’Igor Volley Novara, ricoprendo anche il ruolo di schiacciatrice, riuscendo a conquistare ottimi risultati a livello giovanile fino ad approdare nella stagione 2015-2016 alla serie B1. Poi il trasferimento in A2 con la maglia della Lardini Filottrano dove ha vinto praticamente tutto riuscendo ad alzare al cielo la Coppa Italia di categoria e la conquista della promozione in A1. Da quattro stagioni è impegnata nel ruolo di libero con brillanti risultati, giocatrice dotata di ottime qualità soprattutto nel fondamentale della ricezione.

Ecco il suo curriculum:

2017/18 – Golden Tulip Volanto Caserta (A2)

2016/17 – Lardini Filottrano (A2)

2015/16 – Igor Volley Novara (B1)

Le sue prima parole da neo giocatrice della SEAP Pallavolo Aragona: “Ho scelto la Seap Aragona perché fin da subito ha mostrato molto interesse nei miei confronti. La società ha un obiettivo importante e, da persona ambiziosa quale sono, ho accettato perché voglio dare il mio contributo per avvicinarci sempre più all’obiettivo che è di tornare in serie A. Mi piace vincere e quindi da questa stagione mi aspetto di ottenere la promozione e, perché no, vincere anche la Coppa Italia. Ovviamente ho anche obiettivi personali, voglio crescere pallavolisticamente e caratterialmente”.

Martina Marangon è l’ottavo acquisto del presidente Nino Di Giacomo che ha costruito una squadra forte in ogni fondamentale per disputare un torneo d’alta classifica e puntare alla vittoria anche della Coppa Italia di categoria. Sono, dunque, 14 le giocatrici a disposizione del neo allenatore Francesco Eliseo che inizieranno la preparazione atletica in sede dal prossimo 20 agosto.

Ultima modifica: 23 luglio 2018