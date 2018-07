REALMONTE. “Maree mediterranee”, svolti i primi due spettacoli si procede spediti verso le altre tappe di questo viaggio nella Sicilia e nella sicilianità voluto dalla direzione artistica di Berta Ceglie. Dopo l’apprezzamento mostrato dal pubblico del Teatro “Costabianca” per “Cummedia Divina – Infernu” e “Il Danzastorie di Sicilia”, la macchina organizzativa è già al lavoro per i prossimi due appuntamenti: il primo agosto, infatti, sul palco della struttura realmontina verrà portato in scena il musical “Pipino il Breve”, primo tributo tra quelli inseriti nella rassegna alla memoria di Tony Cucchiara, con il riadattamento scenico di Franco Sodano e la regia di Giuseppe Di Martino. Il 2 agosto, invece, sarà il turno di “TRI (TRE)” con l’ideazione e la regia di Anastasia Francaviglia e le coreografie di Anastasia Francaviglia, Alosha Giuseppe Marino e Floriana Saccullo.

Un po’ di pausa e si tornerà in scena il 20 agosto con il secondo omaggio al genio agrigentino di Tony Cucchiara. Al pubblico del teatro “Costabianca” verrà offerta una stupenda versione de “La Baronessa di Carini” per la regia di Angelo Tosto e con Annalisa Cucchiara. La rassegna si concluderà il 23 agosto con il concerto di musica rap dell’artista catanese “L’Elfo”. Opening affidata a Leokid & Zedda.

