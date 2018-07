MareAmico segnala spuntoni di ferro a San Leone

AGRIGENTO. Sulla spiaggia di San Leone, ad Agrigento, “un lungo tratto del viale delle dune sembra un luogo appena bombardato”, dice l’associazione Mareamico. L’erosione costiera ha portato in superficie i resti di un vecchio chiosco.

Il tratto è stato interdetto alla balneazione dalla Capitaneria di porto “ma non vi è traccia – sottolinea l’associazione – dei divieti in loco e quindi, inconsapevolmente, chiunque può fare il bagno lì e rischiare la vita. La zona è estremamente degradata ed è pericolosissima. E’ necessario intervenire immediatamente”.

