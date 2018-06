MareAmico: Munnizza Party a San Leone

AGRIGENTO. Questa mattina la prima spiaggia del viale delle dune a san leone si è svegliata in queste condizioni. Fotografie ed immagini di MareAmico

Questa notte qualche cialtrone delinquente si è divertito a cospargere la spiaggia di rifiuti, ma è altrettanto grave rilevare che ancora oggi – al 5 giugno 2018 – non si sia provveduto alla pulizia straordinaria deglia arenili, non siano stati piazzati i cestini dei rifiuti in spiaggia e non sia partito il controllo in mare mediante le squadre di salvamento.

Non ci lamentiamo poi se i turisti fuggono via!

Ecco il video: https://www.facebook.com/ 835808973122116/videos/ 1678269445542727/

Ultima modifica: 5 giugno 2018