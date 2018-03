Manutenzione straordinaria del Liceo Linares di Licata: appaltati i lavori

LICATA. Continua l’impegno del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per il miglioramento delle condizioni degli istituti scolastici di sua competenza. L’ufficio Gare ha aggiudicato l’appalto per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria del Liceo “Linares” di Licata, dell’importo complessivo di 676.926,13 euro. La Commissione di gara ha aggiudicato provvisoriamente l’appalto all’impresa “Calogero Vassallo” (avvalente) di Favara – Co.Min Srl di Selargius (ausiliaria), che ha offerto il ribasso non anomalo del 35,5980% sull’importo soggetto a ribasso di 667.990,95 euro. L’importo contrattuale complessivo, compresi oneri di sicurezza per 8.935,18 euro non soggetti a ribasso, è di 439.134,71 euro più Iva. Seconda in graduatoria è risultata l’Ati “V&V costruzioni Srl (capofila) – Cim Srl di Alcamo, che ha offerto il ribasso del 35,4785%. E’ stato invece aggiornato al prossimo 17 aprile, in prosecuzione di gara, l’esame delle offerte relative ai Lavori di eliminazione delle condizioni di pericolo per la riapertura della provinciale 2 Piano Gatta-Montaperto – Giardina Gallotti, dell’importo complessivo di 200.558 euro.

Ultima modifica: 27 marzo 2018