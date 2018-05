Manifestazione d’incoraggiamento per Ida Carmina

Il Movimento 5 Stelle ha rotto gli indugi e ha organizzato una manifestazione di solidarietà per Ida Carmina, dopo il presunto atto intimidatorio nei suoi confronti. Il tutto nonostante la cautela delle forze dell’ordine che il primo maggio scorso, hanno appurato l’effettivo rinvenimento della carcassa di testa di un bovino, in profondo stato di decomposizione, presso il cancello d’ingresso della campagna del sindaco di Porto Empedocle.

“I meetup della provincia di Agrigento hanno voluto organizzare un corteo – ha spiegato Rosario Barbagallo coordinatore provinciale dei meetup – per esprimere la propria vicinanza nei confronti di Ida, vittima di questo presunto atto intimidatorio. Non è il primo di cui è vittima la nostra sindaca, in questa maniera abbiamo voluto non lasciare sola la Carmina”.

Presenti alla manifestazione erano i deputati a 5 Stelle Michele Sodano e Rosalba Cimino, va però ricordato che giorni fa, una vasta rappresentanza della deputazione, aveva già incontrato la prima cittadina.

Ad affiancare i grillini agrigentini, c’era anche il movimento delle “Agende rosse” di Agrigento, denominato Rosario Livatino.

Va sottolineato come alla manifestazione discretamente partecipata è però mancata una vera mobilitazione della città, infatti sono stati assenti la gran parte delle associazioni della società civile empedoclina.

Calogero Conigliaro

Ultima modifica: 13 maggio 2018