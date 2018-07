Mandrarossa Vineyard Tour Edizione 2018. Un weekend tra mare e vigne alla scoperta del Menfishire

Sabato 1 settembre e domenica 2 settembre torna a Menfi (AG) il Mandrarossa Vineyard Tour: l’evento annuale con cui Mandrarossa invita winelovers e turisti alla scoperta del territorio del Menfishire.

Due giorni che, a partire dall’appuntamento con la vendemmia, offriranno agli ospiti un ricco programma di attività ed esperienze in grado di coinvolgere gourmet, sportivi e amanti della natura, senza dimenticare i più piccoli.

I luoghi dove si svolgeranno le attività principali:

il Welcome point del Mandrarossa Vineyard Tour, facilmente raggiungibile dall’ingresso di Menfi e situato presso il Wine shop di Cantine Settesoli. Qui si potrà ricevere il programma e tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio l’evento ed acquistare i ticket per le degustazioni e le escursioni.

Casa Mandrarossa, sede dei banchi dedicati al food & wine, della partenza dei tour in bicicletta;

Pineta Molinari, affacciata sulla celebre spiaggia delle Giache Bianche, ospiterà i banchi d’assaggio di cibo e vino, l’intrattenimento per i bambini e sarà il punto d’incontro per la ciclo passeggiata in MTB e l’escursione naturalistica e dell’intrattenimento serale.

Pineta Pelella, dove si terranno le degustazioni tecniche dei vini e gli show cooking.

L’ingresso al Mandrarossa Vineyard Tour è gratuito ed aperto a tutti; alcuni eventi sono esclusivamente su prenotazione, per accedervi Mandrarossa invita a contattare il tour operator Biba Tour (Tel: 339 2410339; e-mail: prenotazioni@bibatour.com)

Il programma competo dell’evento è disponibile su www.vineyardtour.it

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR A MISURA DI GOURMET

VENDEMMIA CON MANDRAROSSA!

Vigneto sul Mare,

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 10.00 -13.00 / 17.00-19.30

L’appuntamento cult del Mandrarossa Vineyard Tour: la vendemmia!

Fin dalle prime ore del giorno sarà possibile seguire i vignaioli di Menfi e vendemmiare con loro nei suggestivi vigneti vista mare, ascoltando i racconti di vendemmia.

I BANCHI D’ASSAGGIO

Casa Mandrarossa e Pineta Molinari,

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 11.00 – 16.00 / 18.00 – 23.00

Accanto ai banchi d’assaggio dedicati ai vini di Mandrarossa non mancheranno i piatti della tradizione preparati sul momento dalle Signore della Cucina Mandrarossa. Le verdure dell’orto, la pasta fatta in casa, il pane fresco preparato col lievito madre, le sarde appena pescate e cucinate allo spiedo, la frutta di stagione, i dolci semplici e genuini della tradizione.

I VINI MANDRAROSSA: LE DEGUSTAZIONI

Pineta Pelella

Sabato 1 e domenica 2 settembre

Tutti i giorni Pineta Pelella accoglierà tre degustazioni tecniche dei vini Mandrarossa:

alle 13.30 “Wines on the beach”

alle 16.30 “l’Anima autoctona di Mandrarossa”

alle 19.30 “Special Wines”

Ingresso solo su prenotazione. Posti limitati.

Tel: 339 2410339 e-mail: prenotazioni@bibatour.com

Costo €15. Per i tesserati AIS: €10

SHOW COOKING

Pineta Pelella

Sabato 1 e domenica 2 settembre

Attraverso gli Show cooking, tenuti dalle Signore della Cucina Mandrarossa, gli ospiti del Mandrarossa Vineyard Tour 2018 potranno conoscere i segreti e le ricette di due grandi piatti della tradizione di Menfi: le busiate e le sfince.

Ingresso solo su prenotazione. Posti limitati.

Tel: 339 2410339 e-mail: prenotazioni@bibatour.com

Costo €10

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR A MISURA DI SPORTIVO

MANDRACORSA

Welcome Point

Sabato 1 settembre

ore 18.00

Torna l’appuntamento con la tradizionale corsa organizzata in collaborazione con gli amici della Polisportiva Menfi e di Tecnica Sport di Palermo: 8 km da percorrere tra divertimento e paesaggi mozzafiato che costeggiano il mare e attraversano i vigneti.

Prenotazione Obbligatoria.

TEL : 327 0474222 – 339 2410339.

mail: prenotazioni@bibatour.com

Costo € 6

TOUR IN BICICLETTA

Welcome Point

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 9.00 – 20.00

Presso il Welcome Point del Mandrarossa Vineyard Tour sarà attivo il servizio di noleggio bici. Gli ospiti potranno percorrere il percorso ciclabile che si snoda lungo la splendida pista di Menfi che conduce da Casa Mandrarossa alla spiaggia delle Giache Bianche e alla vicina Pineta Molinari.

I costi per il noleggio delle biciclette:

Bici: 1 ora 3€ / mezza giornata 7€ / giornata intera 10€ / 2 giorni 15€.

Bici elettrica: 1 ora 5€ / mezza giornata 15€ / giornata intera 25€ / 2 giorni 30€

CICLOPASSEGGIATA IN MTB

Pineta Molinari

Domenica 2 settembre

ore 8.00

Muniti della propria bike e di equipaggiamento da ciclista, si potranno percorrere alcuni dei percorsi più evocativi all’interno della campagna menfitana. Al rietro degustazione di vino e piatti della tradizione

Per info e prenotazione.

Dino Erdfeld 3284165722

Piero Mangiaracina 3932873000

Angelo Vassallo 3386056034

Costo €10.

RADUNO MOTO DUCATI

Piazza Vittorio Emanuele, Menfi

Domenica 2 settembre

ore 11.30

Anche quest’anno il Mandrarossa Vineyard Tour ospiterà il raduno dei ducatisti. La partenza è prevista alle ore 10.00 dalla Concessionaria Ducati di Palermo, con arrivo a Menfi, Piazza Vittorio Emanuele, alle 11.30. Il percorso continuerà verso Contrada Bertolino–Lagano. Nel pomeriggio i partecipanti potranno godere delle attività del Mandrarossa Vineyard Tour per poi rientrare a Palermo alle ore 18.00.

MOTORADUNO BMW

Piazza Vittorio Emanuele, Menfi

Sabato 1 Settembre

ore 11.30

L’edizione 2018 del Mandrarossa Vineyard Tour prevede la possibilità di partecipare al motoraduno BMW, organizzato in collaborazione con BMW Motorrad Club Italia. Il raduno partirà da Piazza Vittorio Emanuele III, a Menfi, alle ore 11.30. Ogni motociclista riceverà un kit di partecipazione. Si effettuerà un percorso nel territorio per ammirare la costa incontaminata di Menfi, fino a raggiungere C.da Bertolino – Lagano, sede dell’evento. Qui sarà possibile partecipare alle altre attività in programma al Vigneto Mandrarossa, a Casa Mandrarossa, in Pineta Molinari, in Pineta Pelella o, semplicemente, rilassarsi sulla spiaggia delle Giache Bianche sorseggiando un calice di vino.

Info e prenotazioni:

TEL: 327 0474222 – 339 2410339

prenotazioni@bibatour.com

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR A MISURA DI ESCURSIONISTA

PASSEGGIATA NATURALISTICA

Pineta Molinari

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 17.30

Con punto di partenza presso la Pineta Molinari, gli esperti del Trekking La Poiana guideranno una suggestiva camminata di circa 1,8 Km attraverso gli angoli più affascinanti e selvaggi della costa menfitana.

Prenotazione Obbligatoria

TEL : 327 0474222 – 339 2410339

prenotazioni@bibatour.com

Costo €10.

ESCURSIONI A CAVALLO

Maneggio La Giara – C.da Cinquanta

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore ore 8.00-9.00/9.30-10:30/17.00-18.00/18.30-19.30

Il maneggio La Giara, in contrada Cinquanta a Menfi, accompagnerà gli ospiti del Mandrarossa Vineyard Tour in un’escursione di 60 minuti. Ci si addentrerà tra i filari per poi immergersi nella natura selvaggia del vicino Bosco del Magaggiaro.

Prenotazione obbligatoria.

tel. 339 2410339

mail:prenotazioni@bibatour.com

Costo per persona €40

KITE SURF

spiaggia delle Giache Bianche

Sabato 1 e domenica 2 settembre

dalle ore 10.00

Una delle novità del Mandrarossa Vineyard Tour 2018 è il corso introduttivo di Kite Surf che permetterà agli ospiti di volare tra le onde e ammirare i panorami mozzafiato della costa menfitana.

Per info e prenotazioni

Francesco Orso: 3284542350

Costo €30

Possibilità di noleggiare SUP (costo €25)

GITE IN BARCA

Molo di Porto Palo

Sabato 1 e domenica 2 settembre

partenze ore. 8.30-11.30/12.00-15.00/15.30-18.30

Sorseggiando un calice di vino Mandrarossa sulla barca O’Drafin durante il Mandrarossa Vineyard Tour sarà possibile esplorare le spiagge meno frequentate e le bellezze della costa menfitana, viste dal mare.

Prenotazione Obbligatoria

TEL : 327 0474222 – 339 2410339

prenotazioni@bibatour.com

Costo €35

CAMPO VOLO MENFI

Campo Volo Menfi

Sabato 1 e domenica 2 settembre

dalle ore 8:00 alle 20:00

La magnifica costa della Sicilia sud occidentale vista dall’alto! Il Mandrarossa Vineyard Tour offre ai partecipanti la possibilità di volare sul mare e sulle vigne menfitane, accompagnati da un istruttore esperto. L’escursione è vincolata alle condizioni meteo della giornata.

Prenotazione Obbligatoria

TEL : 327 0474222 – 339 2410339

prenotazioni@bibatour.com

Durata 15 o 30 minuti

Deltaplano €30 o €50 oppure Aereo €35o €60

VISITE GUIDATE DELLA CARETTA CARETTA

Welcome Point

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 10.00 e 17.00

I volontari del WWF, in collaborazione con il team Mandrarossa, conduranno le visite nella spiaggia di Lido Fiori. Un luogo merviglioso dove le tartarughe Caretta Caretta depongono le loro uova.

Prenotazione obbligatoria.

Massimo 20 partecipanti

Donazione minima € 5

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR A MISURA DI BAMBINO

ANIMAZIONE PER BAMBINI

Pineta Molinari

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 10.00 -13 .00/ 15.00 -18.00

Giochi, cacce al tesoro, karaoke e giochi d’acqua alla presenza di operatori esperti. Il Mandrarossa Vineyard Tour dedica uno spazio anche ai più piccoli attraverso un ricco programma di intrattenimento pensato per loro.

Info e prenotazioni:

Funny Days 3809082185

Costo €10 mezza giornata – €15 tutto il giorno

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR PER GLI AMANTI DELLA BUONA MUSICA

CONCERTO DEGLI “AI FIL GUD”

Pineta Molinari

Sabato 1 settembre

ore 21.00

Un calice di vino, la musica e tutto il fascino e il relax di una serata estiva in riva al mare sulle note della giovane band palermitana Ai Fil Gud che riproporrà i miti della musica soul e rhythm&blues degli anni ’60 e ’70.

CONCERTO DEI “TRE TERZI”

Casa Mandrarossa

Domenica 2 settembre

ore 21.00

Un gruppo musicale vincente dal carattere forte e deciso. Il loro repertorio dinamico e frizzante spazia dal Rhythm and Blues al rock anni ’70, con influenze fusion e ampio spazio all’improvvisazione.

Mandrarossa Vineyard Tour 2018: la vendemmia sul mare vi aspetta!

www.vineyardtour.it

www.mandrarossa.it

Ultima modifica: 26 luglio 2018