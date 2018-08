Mandrarossa Vineyard Tour Edizione 2018: un weekend alla scoperta della natura incontaminata del Menfishire

Sabato 1 e domenica 2 settembre in occasione del Mandrarossa Vineyard Tour il territorio di Menfi si prepara ad accogliere visitatori da tutto il mondo per un entusiasmante weekend tra mare e vigne.

Due giorni durante i quali non solo sarà possibile vendemmiare con i viticoltori menfitani, degustare i vini Mandrarossa e assaggiare le ricette tipiche locali ma anche godere della bellezza, dei profumi e dei suoni della natura incontaminata di Menfi grazie a un ricco programma di escursioni. Gli amanti dello sport, dell’aria aperta e anche del relax potranno scegliere tra molteplici attività che permetteranno loro di vivere esperienze indimenticabili alla scoperta di un territorio bellissimo che, per la sua attenzione costante al rispetto dell’ambiente marino e rurale, nel 2017 ha ricevuto due importanti riconoscimenti internazionali: la Bandiera Blu e la Spiga Verde.

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR SU DUE RUOTE

TOUR IN BICICLETTA

Welcome Point

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 9.00 – 20.00

Presso il Welcome Point del Mandrarossa Vineyard Tour sarà possibile affittare una bicicletta e percorrere la splendida pista ciclabile di Menfi che conduce a Casa Mandrarossa facendo tappa alla spiaggia delle Ciache Bianche e alla vicina Pineta Molinari.

Per tornare al Welcome Point è a disposizione degli ospiti anche un servizio navetta.

I costi per il noleggio delle biciclette:

Bici: 1 ora 3€ / mezza giornata 7€ / giornata intera 10€ / 2 giorni 15€.

Bici elettrica: 1 ora 5€ / mezza giornata 15€ / giornata intera 25€ / 2 giorni 30€

CICLOPASSEGGIATA IN MTB

Pineta Molinari

Domenica 2 settembre

ore 8.00

La partenza, per gli amanti della mountain bike e dei percorsi su strada sterrata, è fissata per le ore 9.00 alla Pineta Molinari (ore 8.00 per la consegna del kit di partecipazione). Muniti della propria bike e di equipaggiamento da ciclista, si potranno percorrere alcuni degli itinerari più evocativi all’interno della campagna menfitana. Il percorso si snoda per circa 30 Km con delle soste e punti di ristoro al 10° ed al 15° Km

Al rientro una degustazione di vini e piatti tipici attenderà i partecipanti

Prenotazione facoltativa.

Munirsi della propria bike e di equipaggiamento da ciclista.

Per info e prenotazioni:

Dino Erdfeld 3284165722

Piero Mangiaracina 3932873000

Angelo Vassallo 3386056034

Costo €10.

MOTORADUNO BMW

Piazza Vittorio Emanuele, Menfi

Sabato 1 Settembre

ore 10.30

L’edizione 2018 del Mandrarossa Vineyard Tour prevede la possibilità di partecipare al motoraduno BMW, organizzato in collaborazione con BMW Motorrad Club Italia. Il raduno partirà da Piazza Vittorio Emanuele III, a Menfi, alle ore 11.30. Ogni motociclista riceverà un kit di partecipazione. Si effettuerà un percorso nel territorio per ammirare la costa incontaminata di Menfi, fino a raggiungere C.da Bertolino – Lagano, sede dell’evento. Qui sarà possibile partecipare alle altre attività in programma al Vigneto Mandrarossa, a Casa Mandrarossa, in Pineta Molinari, in Pineta Pelella o, semplicemente, rilassarsi sulla spiaggia delle Giache Bianche sorseggiando un calice di vino.

Info e prenotazioni:

TEL: 327 0474222 – 339 2410339

prenotazioni@bibatour.com

RADUNO MOTO DUCATI

Piazza Vittorio Emanuele, Menfi

Domenica 2 settembre

ore 11.00

Anche quest’anno il Mandrarossa Vineyard Tour ospiterà il raduno dei ducatisti. La partenza è prevista alle ore 10.00 dalla Concessionaria Ducati di Palermo, con arrivo a Menfi, Piazza Vittorio Emanuele, alle 11.30. Il percorso continuerà verso Contrada Bertolino–Lagano. Nel pomeriggio i partecipanti potranno godere delle attività del Mandrarossa Vineyard Tour per poi rientrare a Palermo alle ore 18.00.

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR TRA CIELO E MARE

CAMPO VOLO MENFI

Campo Volo Menfi

Sabato 1 e domenica 2 settembre

dalle ore 8.00 alle 20.00

La magnifica costa della Sicilia sud occidentale sorvolata in deltaplano, aereo o elicottero! Il Mandrarossa Vineyard Tour offre ai partecipanti la possibilità di volare su mare e vigne menfitane, accompagnati da un istruttore esperto. Tutti i mezzi sono biposto e vi sarà disponibilità per un solo passeggero alla volta oltre al pilota. Punto di partenza e di arrivo: Campo Volo di Menfi. L’escursione aerea è vincolata alle condizioni meteo della giornata.

Prenotazione Obbligatoria

TEL : 327 0474222 – 339 2410339

prenotazioni@bibatour.com

Durata 15 o 30 minuti

Deltaplano €30 o €50 oppure Aereo €35o €60

KITE SURF

spiaggia delle Giache Bianche

Sabato 1 e domenica 2 settembre

dalle ore 11.00 alle 18.00

Una delle novità del Mandrarossa Vineyard Tour 2018 è il corso introduttivo di Kite Surf che permetterà agli ospiti di volare tra le onde e ammirare i panorami mozzafiato della costa menfitana guidati da un istruttore esperto.

Per info e prenotazioni

Francesco Orso: 3284542350

Costo €30

Possibilità di noleggiare SUP (costo €25)

GITE IN BARCA

Molo di Porto Palo

Sabato 1 e domenica 2 settembre

partenze ore. 8.00 -12.00 -15.30

La barca O’Drafin salperà dal molo di Porto Palo portando gli ospiti ad ammirare le bellezze della costa menfitana. Sorseggiando un calice di vino Mandrarossa sarà possibile esplorare le spiagge meno frequentate e gli scorci più suggestivi della costiera visibili solo via mare.

Prenotazione Obbligatoria

TEL : 327 0474222 – 339 2410339

prenotazioni@bibatour.com

Costo €35

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR A PIEDI E A CAVALLO

PASSEGGIATA NATURALISTICA

Pineta Molinari

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 17.30

Una suggestiva camminata di circa 1,8 Km attraverso gli angoli più affascinanti e selvaggi della costiera menfitana. Partendo dalla Pienta Molinari e attraversando la Spiaggia delle Giache Bianche il percorso, guidato dagli esperti del Trekking La Poiana, proseguirà lungo la costa per poi spostarsi verso la foce del torrente che percorre Menfi, accompagnati dal profumo della vegetazione e dal volo delle libellule.

Prenotazione Obbligatoria

Min 5 max 30 partecipanti.

TEL: 327 0474222 – 339 2410339

prenotazioni@bibatour.com

Costo €10.

VISITE GUIDATE DELLA CARETTA CARETTA

Welcome Point

Sabato 1 e domenica 2 settembre

ore 17.00

Grazie ai soci del WWF gli ospiti del Mandrarossa Vineyard Tour potranno vivere l’esperienza unica e indimenticabile della schiusa delle uova di tartaruga Caretta Caretta. Dal 1984 il litorale che sorge accanto alla foce del Belice è infatti una riserva protetta, un luogo meraviglioso dove è possibile ammirare la fauna e la flora siciliana nel suo habitat naturale. Proprio qui, nelle spiagge incontaminate di Menfi gli esemplari di tartaruga Caretta Caretta nel mese di giugno vengono a deporre le loro uova che si schiuderanno dopo circa due mesi.

Prenotazione obbligatoria.

Massimo 20 partecipanti

Donazione minima € 5

MANDRACORSA

Welcome Point

Sabato 1 settembre

ore 18.00

Torna come ogni anno la tradizionale corsa organizzata in collaborazione con gli amici della Polisportiva Menfi e di Tecnica Sport di Palermo: 8 km da percorrere tra divertimento e paesaggi mozzafiato che costeggiano il mare e attraversano i vigneti.

Sabato h.17.30 consegna kit di partecipazione.

Prenotazione Obbligatoria.

TEL: 327 0474222 – 339 2410339.

mail: prenotazioni@bibatour.com

Costo € 6

ESCURSIONI A CAVALLO

Maneggio La Giara – C.da Cinquanta

Sabato 1 e domenica 2 settembre

dalle ore 8.00 alle 19.30

Il maneggio La Giara, in contrada Cinquanta a Menfi, accompagnerà gli ospiti del Mandrarossa Vineyard Tour in un’escursione di un’ora addentrandosi tra i filari per poi immergersi nella natura selvaggia del vicino Bosco del Magaggiaro.

Si consiglia un abbigliamento adeguato (jeans e sneakers).

Comunicare il livello di esperienza.

Max 3 partecipanti.

Prenotazione obbligatoria.

tel. 339 2410339

mail:prenotazioni@bibatour.com

Costo per persona €40

