Mandrarossa Vineyard Tour Edizione 2018: tramonti, aperitivi e musica live

Sorseggiare un calice di vino ammirando il tramonto sulla spiaggia delle Giache Bianche, un aperitivo con gli amici a Casa Mandrarossa, scatenarsi durante un concerto live: il Mandrarossa Vineyard Tour è anche questo. Come ogni anno non potranno mancare aperitivi, musica e spettacoli. Ad animare le serate di questa sesta edizione del Mandrarossa Vineyard Tour ci saranno infatti due eccezionali band Made in Sicily!

IL MANDRAROSSA VINEYARD TOUR PER GLI AMANTI DELLA BUONA MUSICA

AI FIL GUD

Pineta Molinari

Sabato 1 settembre

ore 21.00

Sabato 1 settembre l’appuntamento è alle 21 alla Pineta Molinari con gli “Ai Fil Gud”. La band, fondata da Silvio Lo Verde è composta da 9 musicisti e 4 voci soliste. Il nome si ispira al brano di James Brown “I Feel Good” ed è volutamente scritto così come si legge, ad indicare che la musica non ha bisogno di traduzione, ma deve essere diretta e trasmettere emozioni libere e non filtrate. Questo gruppo di artisti palermitani è noto per la sua capacità di coinvolgere il pubblico reinterpretando magistralmente i miti della musica anni 60 e 70 come Ray Charles, Areta Franklin, Tina Turner, Etta James, Earth Wind and Fire e Stevie Wonder.

TRE TERZI

Casa Mandrarossa

domenica 2 settembre

ore 21.00

Domenica 2 settembre invece sarà la volta del sound dei “Tre Terzi” che dalle 21.00 si esibiranno live a Casa Mandrarossa. Dal 2009 la band conquista con il suo talento i palchi live del capoluogo siciliano serata dopo serata. I quattro componenti del gruppo Claudio Terzo (voce e chitarra), Ferdinando Moncada (voce, chitarra e armonica), Nicola Liuzzo (voce e batteria) e Diego Tarantino (Voce e basso) hanno scelto un repertorio che va dal Rhythm and Blues al rock anni ’70, con influenze fusion e ampio spazio all’improvvisazione. I loro concerti sono famosi per la capacità di coinvolgere il pubblico di ogni genere e di tutte le età, garantendo serate di puro divertimento.

Mandrarossa Vineyard Tour 2018: la vendemmia sul mare vi aspetta!