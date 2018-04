Mandorlo in Fiore 2019, sarà presentato alla stampa estera

Il Sindaco della Città di Agrigento, Calogero Firetto, è lieto di invitare alla Conferenza Stampa di presentazione del “Mandorlo in Fiore 2019” Festival Internazionale del Patrimonio Immateriale Unesco capace di raccogliere decine di Patrimoni Immateriali ed unirli insieme, quest’anno in una nuova dimensione, ad Agrigento, per dieci giorni di cultura, musica, accoglienza e pace nella straordinaria cornice della Valle dei Templi, simbolo del Patrimonio Unesco.

INTERVERRANNO, gli Assessori al Turismo e ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sandro Pappalardo e Sebastiano Tusa, i vertici del “Parco Archeologico Valle dei Templi”, Bernardo Campo e Giuseppe Parello e Franco Bernabè, presidente della Commissione Nazionale per l’Unesco,La Conferenza Stampa si terrà il prossimo 20 Aprile alle ore 11.00, presso l’Associazione della Stampa Estera, Via dell’Umiltà, 83/c Roma.

“La Vostra partecipazione alla Conferenza di presentazione del “Mandorlo in fiore 2019” rappresenterà per la nostra Città e per la Sicilia, motivo di grande onore e ispirazione per contribuire al dialogo tra i Paesi e alla costruzione di ponti di comprensione. Al termine sarà un piacere poter offrire una degustazione di prodotti tipici del Parco della Valle dei Templi”. Si legge in un comunicato del Sindaco Firetto.

Ultima modifica: 13 aprile 2018