Mandorlo in Fiore 2018 , “spuntano” i costi per impianti audio e luci

Sagra 2018 conclusa da una settimana, si aggiungono ancora “nuove” determine di costi della manifestazione. Ultime in ordine di tempo quelle che si riferiscono al noleggio di impianto audio e luci, di seguito l’elenco dei provvedimenti fin qui pubblicati sull’Albo pretorio online dell’Ente Parco Archeologico, organizzatore della manifestazione. Saltano all’occhio anche manifestazioni collaterali, inserite nel programma della Sagra ma che con il Mandorlo sembrano avere poca attinenza, come ad esempio la “Celebrazione della giornata dei giusti dell’Umanità”.

Impegno ed incarico per la stampa di materiale promo pubblicitario inerente la 73° edizione del Mandorlo in Fiore. Ditta: Industria Grafica Sarcuto. Riferimento: N. 613 del 06/10/2017 – Data pubblicazione dal 09/10/2017 al 08/11/2017 – euro 1616,50

Impegno ed incarico per il ruolo di presentatrice in occasione delle manifestazioni che si svolgeranno all’interno del Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Maurizia Giusti. Riferimento: N. 19 del 06/02/2018 Data pubblicazione dal 07/02/2018 al 09/03/2018 – euro 9.500

Impegno ed incarico inerente il servizio pubblicitario del Mandorlo in Fiore 2018 presso i centri commerciali Etnapolis e Centro Sicilia. Ditta: KEMEDIA s.r.l. Riferimento: N. 46 del 20/02/2018 – Data pubblicazione dal 21/02/2018 al 23/03/2018 – euro 1878,80

Impegno ed incrico inerente il servizio di comunicazione del Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Tele Radio Regione s.r.l.

Riferimento: N. 47 del 20/02/2018 – Data pubblicazione dal 21/02/2018 al 23/03/2018 – euro 1830

Impegno ed incarico inerente il servizio di comunicazione del Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Gruppo Editoriale Citynews.

Riferimento: N. 48 del 20/02/2018 – Data pubblicazione dal 21/02/2018 al 23/03/2018 – 1260,51

Impegno ed incarico alle televisioni private locali per prestazioni pubblicitarie in occasione del 73° Mandorlo in Fiore. Ditte: DIGIMEDIA, TELEACRAS, TELERADIO 98, TELE VIDEO AGRIGENTO E TELE VIDEO SICILIA. Riferimento: N. 49 del 21/02/2018 – Data pubblicazione dal 22/02/2018 al 24/03/2018 – euro 12.500

Impegno ed incarico per la sfilata dei carretti siciliani bardati a festa e 5 cavalli in occasione del 73° Mandorlo in Fiore. Ditta: Associazione Culturale “U carrettu Giurgintanu”. Riferim: N. 50 del 21/02/2018 – Data pubblicazione dal 22/02/2018 al 24/03/2018 – euro 7250

Impegno ed incarico al cantastorie Nonò Salamone per l’intervento artistico in occasione della riapertura del Palacongressi di Agrigento che si svolgerà in data 02/03/2018. Ditta: Onofrio Salamone. Riferimento: N. 51 del 21/02/2018 – Data pubblicazione dal 22/02/2018 al 24/03/2018 – euro 4000

Impegno ed incarico per la realizzazione di una campagna pubblicitaria in occasione del 73° Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Radio Vela Agrigento s.r.l. Riferimento: N. 57 del 22/02/2018 – Data pubblicazione dal 23/02/2018 al 25/03/2018 – euro 5.721,80

Impegno ed incarico per la realizzazione di interventi artistici in occasione della riapertura del Palacongressi da svolgersi in data 02 e 09 marzo 2018. Ditta: Associazione culturale CAST. Riferimento: N. 61 del 22/02/2018 – Data pubblicazione dal 23/02/2018 al 25/03/2018 – euro 6.600

Impegno ed incarico per la realizzazione del progetto televisivo proposto dall’Associazione Culturale “GUSTARE SICILIA”. Riferimento: N. 62 del 22/02/2018 – Data pubblicazione dal 23/02/2018 al 25/03/2018 – euro 1.700

Impegno ed incarico per la realizzazione di una rassegna di spettacoli su Giufà che si svolgeranno, dal 06 al 09 marzo 2018, presso il Teatro della Posta Vecchia. Ditta: Associazione Culturale Teatro della Posta Vecchia.

Riferimento: N. 77 del 01/03/2018 – Data pubblicazione dal 02/03/2018 al 01/04/2018 – euro 5.500

Impegno ed incarico per la realizzazione e curatela della mostra “Arti e suoni della tradizione siciliana – Il patrimonio immateriale di Sicilia” in occasione della riapertura del Palacongressi di Agrigento. Ditta: Ditt.ssa Doresita Marino.

Riferimento: N. 78 del 01/03/2018 – Data pubblicazione dal 02/03/2018 al 01/04/2018 – euro 3.000

Impegno ed incarico per la realizzazione del concerto di Eugenio Bennato da svolgersi in data 06 marzo 2018 e per l’acquisto voli aerei in a/r per gli artisti dello spettacolo dal titolo “Taranta Power”. Ditta: Associazione “GIANOBIFRONTE” e Agenzia “Viaggi Travel Gate”.

Riferimento: N. 79 del 01/03/2018 – Data pubblicazione dal 02/03/2018 al 01/04/2018 – euro 12.113

Impegno ed incarico per servizi assicurativi per la responsabilità civile verso terzi relativa al programma “Mandorlo in Fiore 2018”. Ditta: Assicur Generali. Ag di Agrigento. Riferimento: N. 80 del 02/03/2018 Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 1.008

Impegno ed incarico per la realizzazione dei cartelloni di concerti nei pomeriggi tra il 2 ed il 10 marzo 2018. Ditta: Assocoazione A.C.R.AM.

Riferimento: N. 82 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 2.900

Impegno ed incarico per l’esposizione di carretti in occasione del 73° Mandorlo in Fiore che si svolgerà nel periodi 3 – 11 marzo 2018. Ditta: La Scala Daniela.Riferimento: N. 83 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 1.200

Impegno ed incarico per la collaborazione, conduzione, performer e regia artistica del 73° Mandorlo in Fiore 2018. Diaa: “Casa del Musical”. Riferimento: N. 84 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 19.000

Impegno ed incarico per il servizio di ospitalità dei componenti del 18° Festival dei Bambini del Mondo 2018. Periodo 28 febbraio – 08 marzo 2018. Ditta: Hotel Tiziana. Riferimento: N. 85 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 26.880

Impegno ed incarico per la realizzazione di due laboratori didattici in occasione del 73° Mandorlo in Fiore. Ditta: Associazione “Lo Schiaccianoci”. Riferimento: N. 86 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 1.676

Impegno ed incarico per la realizzazione del concerto di Antonella Ruggero e Francesco Buzzurro da svolgersi in data 04 marzo 2018. Ditta: Made in Sicily. Riferim: N. 88 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 5.500 (+5.500 AIFA)

Impegno ed incarico all’Associazione Unione Nazionale Arma dei Carabinieri Volontariato e Protezione Civile per coadiuvare il servizio di vigilanza espletato nelle aree e nelle strutture di pertinenza del Parco della Valle dei Templi in occasione della 73° edizione del Mandorlo in Fiore. Riferimento: N. 89 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 5.216

Impegno ed incarico per la performance musicale dell’artista Alessandra Salerno durante la serata del 2 marzo 2018. Ditta: Alessandra Salerno. Riferimento: N. 90 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – euro 1650

Avvio procedure e prenotazione impegno per la manifestazione “CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI GIUSTI DELL’UMANITA”.

Riferimento: N. 91 del 02/03/2018 – Data pubblicazione dal 05/03/2018 al 04/04/2018 – 14.650 (vedi N. 94 del 05/03/2018)

Impegno ed incarico per lo spettacolo dal titolo “Largo al Factotum” degli artisti Elio e Roberto Prosseda che si svolgerà giorno 8 marzo 2018. Ditta: IMARTS MEDIA S.r.l. Riferiment: N. 92 del 05/03/2018 – Data pubblicazione dal 06/03/2018 al 05/04/2018 – euro 9.900

Impegno ed incarico per la realizzazione del concerto con i Kachupa che si svolgerà giorno 10 marzo 2018. Ditta: Grifeo Eventi S.r.l.

Riferimento: N. 93 del 05/03/2018 – Data pubblicazione dal 06/03/2018 al 05/04/2018 – euro 3.000

Approvazione verbale di gara, aggiudicazione definitiva, impegno ed incarico per la “CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA DEI GIUSTI DELL’UMANITA”. Ditta: Italservice Liotta s.r.l. Riferimento: N. 94 del 05/03/2018 – Data pubblicazione dal 06/03/2018 al 05/04/2018 – euro 14.650 (vedi n.91)

Impegno ed incarico per il servizio di ospitalità dei gruppi provenienti dalla Cina, Croazia e Belgio partecipanti al 73° Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Grand Hotel Mosè. Riferimento: N. 95 del 05/03/2018 – Data pubblicazione dal 06/03/2018 al 05/04/2018 euro 39.960

Impegno, incarico e liquidazione della somma complessiva di Euro 756,00, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, per la Vigilanza antincendio con servizio di presidio fisico durante gli eventi che si svolgeranno al Palacongressi.

Riferimento: N. 96 del 06/03/2018 – Data pubblicazione dal 07/03/2018 al 06/04/2018 euro 756

Impegno ed incarico per l’esibizione della Lino Patruno band che si svolgerà il 6 marzo 2018 nell’ambito del 73° Mandorlo in Fiore. Ditta: Multimedia Artisti Associati. Riferimento: N. 97 del 06/03/2018 – Data pubblicazione dal 07/03/2018 al 06/04/2018 euro 2.200

Impegno ed incarico per il servizio pubblicitario presso l’aeroporto di Palermo in occasione del mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Visiva Marketing Tools s.r.l. Riferimento: N. 98 del 06/03/2018 – Data pubblicazione dal 07/03/2018 al 06/04/2018 – euro 1.708

Impegno ed incarico per il servizio di ospitalità dal 04 al 12 marzo, dei componenti partecipanti al 73° Mandorlo in Fiore 2018. Ditt: Residence “Villa Margherita” s.r.l. Riferimento: N. 99 del 06/03/2018 – Data pubblicazione dal 07/03/2018 al 06/04/2018 euro 8.281

Impegno ed incarico per l’esibizione musicale, di vari artisti, durante il concerto si svolgerà il 6 marzo 2018 nell’ambito del 73° Mandorlo in Fiore. Riferimento: N. 100 del 06/03/2018 – Data pubblicazione dal 07/03/2018 al 06/04/2018 – euro 4776

Impegno ed incarico per la realizzazione di un laboratorio di flamenco e di cultura spagnola presso il Palacongressi di Agrigento. Ditta: Deborah Idelia Brancato. Riferimento: N. 101 del 06/03/2018 – Data pubblicazione dal 07/03/2018 al 06/04/2018 euro 951,60

Impegno ed incarico per il servizio di ospitalità dal 02 al 11 marzo 2018, dei gruppi di Spagna, Russia e Brigata Aosta, partecipanti al 73° Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Hotel Akrabello. Riferimento: N. 107 del 07/03/2018 – Data pubblicazione dal 08/03/2018 al 07/04/2018 – euro 38.760

Impegno ed incarico di ospitalità dal 02 al 11 marzo 2018, del gruppo dell’Argentina, partecipante al 73 Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Hostels Dimora di Frabrizio Falzone. Riferimento: N. 108 del 07/03/2018 – Data pubblicazione dal 08/03/2018 al 07/04/2018 euro 8.850

Impegno ed incarico per il noleggio pullman da Messina ad Agrigento in a/r per trasferimento degli zampograri e dell’Associazione A.S.D. Antoica Ionia (Scherma corta) in data 11 marzo 2018 in occasione del 73° Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Cucinotta Michele & C. s.a.s.

Riferimento: N. 109 del 08/03/2018 – Data pubblicazione dal 09/03/2018 al 08/04/2018 – euro 715

Impegno ed incarico per la realizzazione di attività culturali in occasine del 73° Mandorlo in Fiore di Agrigento. Ditta: Slow Food di Agrigento.Riferimento: N. 110 del 09/03/2018 – Data pubblicazione dal 12/03/2018 al 11/04/2018 – euro 6.000

Impegno, incarico e liquidazione della somma complessiva di Euro 756,00, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, per la Vigilanza antincendio con servizio di presidio fisico durante l’evento finale che si svolgerà domenica 11 marzo 2018 davanti al Tempio della Concordia. Riferimento: N. 111 del 09/03/2018 – Data pubblicazione dal 12/03/2018 al 11/04/2018 – euro 756

Impegno ed incarico per la realizzazione della manifestazione “Mandorlara” in occasione del 73° Mandorlo in Fiore. Ditta: Consorzio Turistico Valle dei Templi di Agrigento. Riferimento: N. 112 del 12/03/2018 – Data pubblicazione dal 13/03/2018 al 12/04/2018 – euro 7625

Impegno ed incarico per le somministrazioni di pasti alla delegazione “A. Maschira” e “La scherma corta” e fornitura di n. 250 pranzi a sacco in data 11 marzo 2018. Ditta: Hotel Tiziana di Vaccarella Alessandro. Riferimento: N. 113 del 12/03/2018 – Data pubblicazione dal 13/03/2018 al 12/04/2018 – euro 2406

Oggetto: Parziale modifica della Determinazione n°107 del 07 marzo 2018: “Impegno ed incarico per il servizio di opitalità dal 02 al 11 marzo 2018, dei gruppi di Spagna, Russia, Brigata Aosta, partecipanti al 73° Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Hotel Akrabello”. Riferimento: N. 127 del 16/03/2018 – Data pubblicazione dal 19/03/2018 al 18/04/2018 VEDI n.107 (da euro 38.760 a euro 38.760)

Impegno per il noleggio impianti audio/luci con personale tecnico in occasione del Palacongressi e delle attività all’interno dello stesso per il “18° Festival I bambini del mondo” e il 73° Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Pro Studios di Christian Vassallo.Riferimento: N. 128 del 16/03/2018 Data pubblicazione dal 19/03/2018 al 18/04/2018 – euro 34.000

Impegno per il noleggio impianti audio/luci con personale tecnico in Piazza Pirandello, Piazza Cavour, Piazza Stazione, Tempio di Giunone e Tempio della Concordia in occasione del “18° Festival I bambini del mondo” e del 73° Mandorlo in Fiore 2018. Ditta: Italservice di Riccardo Liotta. Riferimento: N. 129 del 16/03/2018 – Data pubblicazione dal 19/03/2018 al 18/04/2018 euro 34.000

