Mandato di cattura europeo: arrestato l’empedoclino Calogero Colombo

PORTO EMPEDOCLE. Gli agenti del Commissariato Frontiera di Porto Empedocle, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, emesso dall’autorità giudiziaria del Belgio, ha arrestato Calogero Colombo, 30 anni, originario della cittadina marinara. L’uomo, che si trova ora in carcere a disposizione della Corte di Appello di Palermo, in attesa che venga eseguita l’estradizione, è accusato di un presunto furto in appartamento e di altri due furti che avrebbe, sempre secondo le accuse, compiuto ai danni di un negozio e di un centro commerciale, colpi messi a segno in Belgio tra il 2009 e il 2014.

Ultima modifica: 29 marzo 2018