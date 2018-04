Mancano le cinture di sicurezza sul pullman: salta la gita a Montedoro per 50 studenti agrigentini

AGRIGENTO. Salta la gita scolastica a Montedoro per una cinquantina di alunni di una scuola elementare di Agrigento. I poliziotti della sezione Stradale, coordinati dal vice questore aggiunto Andrea Morreale, hanno controllato ed ispezionato i te pullman in partenza dal piazzale Ugo La Malfa.

In due non sono state riscontrate irregolarità e dunque gli studenti e i docenti hanno potuto mettersi in marcia. Uno, invece, sarebbe stato troppo vecchio e non sarebbe risultato essere in regola con i sistemi di sicurezza. In sostanza non c’erano le cinture.

I bambini quindi non sono partiti per il centro nisseno dove avrebbero dovuto visitare l’osservatorio astronomico ed il museo delle zolfare.

Ultima modifica: 26 aprile 2018