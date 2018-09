Mamma mia! Ci risiamo al cinema da domani

Mamma mia! Here we go again è il titolo originale del sequel di Mamma mia! il musical uscito 10 anni fa che ha ottenuto un grandissimo successo grazie ad un cast di prim’ordine composto da Meryl Streep, Pierce Brosnan, Amanda Seyfried e Colin Firth. Nel sequel, già uscito nelle sale americane questo luglio, troviamo anche Andy Garcia e l’attrice cantante Cher nel ruolo della nonna.

Il grande successo del film è dovuto soprattutto alle canzoni degli Abba su cui si può intrecciare qualsiasi circuito narrativo, perché sono ipnotiche e coinvolgenti e davanti alle quali ci si può solo piacevolmente arrendere.

Il seguito di Mamma mia! Si svolgerà sempre nella stessa isola greca, l’isola di Kalokairi, gli intrecci familiari si moltiplicheranno, ma in tutto questo Meryl Streep dovrebbe avere un ruolo più contenuto.

In un gioco di andirivieni tra passato e presente, gli spettatori seguiranno le vicende di Sophie, la figlia di Donna, che si trova ad affrontare due situazioni delicate che generano in lei dubbi e incertezze malgrado la volontà di affrontarle: la gravidanza e l’idea di ristrutturare la vecchia taverna di Donna per trasformarla nell’Hotel Bella Donna. Quando l’inaugurazione dell’hotel sembra essere pronta e delle vecchie amiche di Donna si recano nell’isola greca per parteciparvi, un evento inaspettato cambia le carte in tavola.

Mamma mia! Ci risiamo è in uscita nelle sale italiane da domani giovedì 6 settembre e sicuramente non sarà un’uscita cinematografica inosservata.

Ultima modifica: 5 settembre 2018