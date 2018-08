AGRIGENTO. Il maltempo che ha caratterizzato il primo weekend di agosto ha creato numerosi disagi anche ad Agrigento.

In particolare la via Papa Luciani è stata chiusa al traffico per il pericolo crollo di calcinacci. Sono state le conseguenze della pioggia che anche oggi pomeriggio si è abbattuta sulla città

Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco che hanno dovuto montare l’autoscala per raggiungere i punti più alti dei palazzi danneggiati e cercare di eliminare il pericolo.

