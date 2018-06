Adesso piove meno, ma nel primo pomeriggio su Canicattì si è abbattuto un violento temporale che sta arrecando danni a persone e cose, tantissime le segnalazioni di magazzini e garage allagati, i tombini otturati stanno trasformando le pubbliche vie in fiume in piena. Tutte le squadre dei vigili del fuoco sono al lavoro per le innumerevoli richieste di intervento anche le forze dell’ordine si sono mobilitate per dare aiuto ai cittadini.

Secondo Trs98, allagate e non percorribili via onorevole Giglia, ponte di ferro e piazza Battisti. Un anziano in difficoltà è stato sottratto alla furia dell’acqua da alcuni passanti.

In questo momento si sconsiglia vivamente di uscire di casa. E’ sconsigliato inoltre usare l’uso degli ascensori. Sono in corso delle verifiche da parte della protezione civile comunale che sta attenzionando le zone più gravi.

Ultima modifica: 20 giugno 2018