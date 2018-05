Maître D‘ -Sicilia: accoglienza, ospitalità e ristorazione

Continua con grande passione e determinazione l’impegno di “Maître D’” la nuova associazione professionale di sala che si pone l’obiettivo di valorizzare e promuovere la figura del Maître e degli operatori di sala, accoglienza e ospitalità con particolare attenzione ai giovani e alle donne.

Il Presidente dell’associazione nazionale “Maître D’” è Gianni Armiento, operoso professionista da sempre impegnato in prima linea per la professione, con grande sacrificio umiltà e tanto amore.

Nei mesi scorsi si è costituito il Distretto Sicilia Maître D’. Il Presidente e la giunta nazionale hanno designato delegato per la Sicilia il maître Gerlando Lorenzano che a sua volta ha dato mandato all’incarico con le nomine regionali a:

•Salvatore Provenzani fiduciario

• Fabrizio Casa vice fiduciario

• Fabio Casà rapporti con gli istituti alberghieri

• Giuseppe Brunco segretario

• Salvatore Collura portavoce e rapporti con le istituzioni.

Abbiamo avuto il piacere di incontrare Salvatore Provenzani fiduciario dell’associazione distretto Sicilia, attuale Maître Food and Beverage Manager presso l’Hotel dei Pini di Porto Empedocle. Professionista dinamico, competente, di un’immensa disponibilità da sempre innamorato del proprio lavoro.

Provenzani ci ha parlato dei rilevanti progressi dell’associazione in questi mesi, dei tanti professionisti che ne sono entrati a far parte, e dalla curiosità suscitata anche tra i non addetti ai lavori, gente comune, appassionati, che spesso assistono con molto entusiasmo a dei corsi interni di intaglio, lampada flambé, la preparazione della mise en place e l’organizzazione di un evento.

Il fiduciario per la Sicilia ha continuato parlando dell’impegno e della tanta voglia di fare con professionalità e soprattutto umiltà, valore imprescindibile per “Maître D’”, sottolineando che l’associazione punta molto sui giovani e la loro alta formazione in sinergia con gli istituti alberghieri.

-Abbiamo tanta voglia di crescere e crediamo in quello che facciamo. Lavoriamo per raggiungere alti livelli di accoglienza, ospitalità e ristorazione. Per noi l’obiettivo principale è la soddisfazione dell’ospite, ha concluso Provenzani.

Migliorare insieme con Maitre D’ perché noi amiamo quello che facciamo!!!

Gerlando Carratello Food Blogger presso

TAVULA MISA E PANI MINUZZATU

Ultima modifica: 30 maggio 2018