“Maccalube non doveva essere aperta”, ecco le motivazioni della sentenza che portÃ² alla condanna

“L’affermazione – si legge nella sentenza – ripetuta alla stregua di un mantra consolatorio e sbandierata come un’improbabile difesa alle accuse contestate, secondo cui ciò che era accaduto il 27 settembre 2014 era assolutamente imprevedibile perché alle Macalube nessuno si era mai fatto del male, appare la palese estrinsecazione della superficialità con cui il tema della sicurezza delle persone era stato declinato nella concreta gestione da parte del personale della riserva”. Il giudice sottolinea: “Ripararsi sotto l’ombra della benevole sorte che aveva preservato l’indiscriminata comunità dei fruitori (fra cui, negli anni, decine di scolaresche), lungi dal rispondere alla possibile logica del caso fortuito in chiave di esclusione della responsabilità, costituisce un segnale chiaro ed inequivocabile dell’omissione di qualsivoglia forma di attenzione e tutela per l’incolumità delle persone che avevano frequentato quel sito”.

Ed ancora “Ad essere completamente inadeguato non era solo il sistema di asserita salvaguardia dell’ambiente naturale ma anche e soprattutto quello a garanzia dell’incolumità dei fruitori. L’esistenza di una barriera, ancorché precaria – sottolinea il giudice Caruso – in grado di frapporre una distanza minima dalla sede dell’esplosione, avrebbe potuto esercitare un’incidenza rilevante, quantomeno in termini di mitigazione del rischio, sugli eventi verificatisi il 27 settembre 2014. In altre parole, l’ipotesi che, al momento dell’esplosione violenta, Mulone, insieme ai suoi bambini, fosse posizionato ad una distanza di almeno dieci metri dai vulcanelli, non poteva che ridurre la portata del pericolo dagli stessi subito nelle fasi concitate e drammatiche che seguivano il ribaltamento, e così aumentare le possibilità per gli stessi di mettersi in fuga”.

