Lutto nel mondo del calcio. Pietro Delfino, ex calciatore, tecnico e dirigente di diverse società locali e scomparso improvvisamente nella tarda serata di sabato. Noto in tutto l’ ambiente sportivo agrigentino, è stato un apprezzato funzionario dell’Enel.

È stato in passato tecnico dell’Empedoclina e dirigente Figc.

Negli ultimi anni si occupava dei piccoli allievi di una scuola calcio a Raffadali.

Ultima modifica: 6 maggio 2018