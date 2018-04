Luca Attardo convocato in nazionale under 18 di calcio

CANICATTI’. Luca Attardo, classe 1999, originario di Palma di Montechiaro, è stato convocato nella Nazionale Dilettanti Under18. Attardo è un calciatore del Canicattì dove è arrivato dopo aver militato nell’Akragas. La Figc ha infatti diffuso le convocazioni per uno stage di tre giorni, con base a Roma dal 16 al 18 aprile. Grande soddisfazione per la società biancorossa, per la convocazione di Attardo, a conferma del buon lavoro che sta svolgendo sia con la prima squadra di mister Seby Catania che con la formazione juniores allenata da mister Luigi Giordano.

Ultima modifica: 14 aprile 2018