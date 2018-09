L’outfit ideale per le donne con le gambe robuste.

Se le gambe robuste vi affliggono, non dovete preoccuparvi perché basta trovare l’outfit giusto per trasformare il vostro punto debole in uno di forza. In caso di gambe robuste e polpacci grossi, la prima cosa da fare è evitare di indossare stivali e stivaletti a rasoterra, optando invece per i tacchi alti, la soluzione perfetta sia sotto i vestiti che sotto i jeans. I tacchi alti slanciano la figura e aiutano la donna ad essere glamour, soprattutto se portati con la stessa disinvoltura di una modella in passerella. Durante le sfilate le modelle prendono possesso della passerella senza alcun imbarazzo, mostrando al pubblico quel tipico atteggiamento fiero e sicuro che le rende irresistibili. Credere nelle proprie potenzialità è molto importante per lanciare agli altri un messaggio di sicurezza, mentre mostrarsi incerti sminuisce il fascino, creando situazioni imbarazzanti. Avere una buona dose di autostima è stato fondamentale per la bellissima Giorgia Salamone, vincitrice della fascia web Agrigentooggi nell’ambito del concorso “Miss Reginetta d’Italia”. Giorgia ha solo 17 anni ed è timida, eppure questo non le ha impedito di dominare la passerella superando l’emozione di sfilare davanti ad una consistente platea di spettatori e alle telecamere.

Diventare la migliore versione di sé stessi è dunque l’obiettivo che bisogna raggiungere per ricevere consensi e complimenti. Fasciarsi in un abito aderente o in un top come fanno le Miss potrebbe essere un altro modo per distogliere l’attenzione dalle gambe robuste e fare emergere un punto focale del corpo di cui andare fiere. E poi, scegliere un abito di un colore giallo neon funzionerebbe per stimolare il buonumore e per predisporre un sorriso verso la persona che lo indossa. In alternativa alla tinta unita si potrebbe ottenere un ottimo risultato anche affidandosi ai motivi floreali, che hanno il dono di attirare l’attenzione e distrarre gli osservatori. La calda essenza di benessere sprigionata dai colori della natura focalizzerà lo sguardo del pubblico sulle curve e gli altri punti di forza, facendo di conseguenza passare le gambe robuste in secondo piano. Le fantasie estive, ispirate agli abiti che indossavano le nostre nonne negli anni Cinquanta, continuano a fare tendenza e l’estate 2018 ne ha decretato il trionfo sulle passerelle e sulle copertine delle più note riviste di moda. Lo stile che richiama il mondo della natura è molto apprezzato anche nel campo dell’home design per la sua capacità di creare un’atmosfera rilassante e sbarazzina che aiuta ad alleggerire buona parte dello stress accumulato durante la giornata

Ultima modifica: 3 settembre 2018