Lotteria Italia: nessun biglietto vincente nell’agrigentino

Anche quest’anno, nel giorno dell’Epifania, sono stati estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia. Agrigento e provincia restano a bocca asciutta.

La fortuna non ha baciato l’agrigentino. Anche quest’anno nessun biglietto vincente è stato venduto nella provincia di Agrigento. La dea bendata della Lotteria Italia 2018, ha distribuito biglietti vincenti in altre parti dello stivale. Il tagliando da 5 milioni è stato venduto ad Anagni. Gli altri 4 superpremi a Milano, Roma e in Piemonte. Tutti i numeri dei premi di seconda categoria da 50mila euro. Nella pagina nazionale del Quotidiniano.Net l’elenco di tutti i biglietti vincenti: Lotteria Italia 2018, i biglietti vincenti di terza categoria (CLICCA QUI).

Ultima modifica: 7 gennaio 2018