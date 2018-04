Lotta agli incivili: altre due sanzioni per abbandono di rifiuti ad Agrigento

AGRIGENTO. Ancora sanzioni in città nei confronti di quanti si ostinano ad abbandonare i sacchetti di rifiuti per strada anzichè “differenziare” come fanno la maggior parte degli agrigentini. Ieri sera alle 21 e 30 una squadra di Polizia Locale ha “beccato” due individui poi identificati, lasciare sacchi di immondizia in strada in due diversi punti della città.

Il primo è stato fotografato in via Metello; l’altro in via Petrarca . Ad entrambi è stata elevata una sanzione pari a 600 euro. A Maddalusa invece, nei pressi di un B&B sotto il cavalcavia, è stato rinvenuto uno scatolone di rifiuti al cui interno vi erano contenuti documenti cartacei che hanno anche in questo caso, permesso di risalire al trasgressore.

Ultima modifica: 10 aprile 2018