AGRIGENTO. Misure più stringenti per la raccolta differenziata, previste sanzioni per chi non esegue correttamente lo smaltimento. E cittadini esasperati.

Il sindaco Lillo Firetto ha emanato una nuova direttiva, con propria ordinanza sindacale, la numero 99 del 5 luglio, che regolamenta il conferimento e la gestione dei rifiuti solidi urbani e raccolta indifferenziata sia per le utenze domestiche per per quelle non domestiche.

Ecco cosa prevede la nuova disposizione. Al fine di ottimizzare la raccolta differenziata, i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente nei mastelli – carrellati; ciascun mastello – carrellato deve consentire l’identificazione dell’utente (in modo da vedere cosa consuma Ndr), e deve rispettare la cromia connessa alla frazione merceologica di riferimento (esempio colore verde per il vetro, giallo per la plastica ed i metalli ecc), salvo espresso provvedimento di deroga.

I mastelli – carrellati, salvo diversa proroga, devono essere custoditi all’interno delle aree di proprietà evitandone manomissioni o alterazioni, provvedendo alla loro periodica ed accurata pulizia al fine di evitare maleodoranze.

A parziale modifica di quanto previsto nelle precedenti ordinanze in ordine alle fasce orarie di esposizione dei mastelli – carreallati

dal primo luglio al 30 settembre (orario estivo)

i rifiuti oggetto di raccolta differenziata porta a porta dovranno essere esposti, previa riduzione volumetrica, nei mastelli – carrellati perfettamente chiusi e senza residui che i fuoriescano dalle 23 del giorno precedente al ritiro e fino alle 6 del giorno del ritiro;

dal 1 ottobre al 30 giugno (orario invernale)

i rifiuti oggetto di raccolta differenziata porta a porta dovranno essere esposti, previa riduzione volumetrica, nei mastelli – carrellati perfettamente chiusi e senza residui che i fuoriescano dalle 21 del giorno precedente al ritiro e fino alle 6 del giorno del ritiro.

L’ora legale del sindaco Firetto sta esasperando i cittadini.

Ultima modifica: 7 luglio 2018