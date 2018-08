Lo stemma donato alla Polizia. La questura ringrazia Prado

L’accademia di belle arti Michelangelo di Agrigento, diretta da Alfredo Prado, questa settimana ha donato al Centro Balneare della Polizia di stato un nuovo grande stemma in ceramica. Lo stabilimento di san Leone , meglio conosciuto come Pubblica Sicurezza, da oggi, ha , dunque, un nuovo contrassegno rappresentativo, che, pur rispettando i canoni indispensabili per le forze dell’ordine, celebra la bellezza della ceramica siciliana. I lavori sono stati eseguiti da quattro allieve del biennio di specializzazione dell’accademia, magistralmente dirette dal professor Domenico Boscia, la cui arte è molto conosciuta ed apprezzata in territorio nazionale ed internazionale. La cerimonia di consegna, svoltasi alla presenza delle Autorità e del direttore dell’accademia prof.Alfredo Prado, si aggiunge ai numerosi traguardi perseguiti e raggiunti dall’Accademia di Belle Arti Michelangelo di Agrigento, sempre in prima linea per la crescita culturale del territorio, attraverso momenti di condivisione e manifestazioni di protagonismo civico. L’attività intensa e capillare dell’accademia di belle arti sarà insignita del Premio Speciale Alessio Di Giovanni, giorno 9 settembre a Raffadali.

Ultima modifica: 12 agosto 2018