Lo staff de’ “Il Centro Storico di Agrigento”, incontra il neo deputato Michele Sodano

Domenica 6 Maggio, lo Staff de’ “Il Centro Storico di Agrigento”, ha incontrato il neo deputato Michele Sodano. Ad Accompagnarlo Mattias Lo Pilato, Coordinatore del Gruppo Giovani “Il Centro Storico di Agrigento”. Hanno mostrato tutto il loro lavoro, e’ non solo, hanno fatto un giro per le viuzze del Centro Storico, con l’ Onorevole, ma un amico, un amico, che e’ affianco di noi giovani. Un giro tra le meraviglie di Girgenti, alla scoperta delle nostre Radici, ed infine hanno mostrato la loro piccola sede, e si sono ripromessi di r’ incontrarsi per fare un altro giro.

Ultima modifica: 7 maggio 2018