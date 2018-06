Lo scrittore Roberto Franco premiato al concorso Internazionale “Città di Castrovillari”

Lo scrittore e “geologo umanista” Roberto Franco, di Gangi, delizioso borgo siciliano, con il libro La Geologia nella Divina Commedia, pubblicato dalla Vertigo Edizioni, è stato proclamato vincitore del 2° premio, sezione saggistica, nel Concorso Internazionale “Città di Castrovillari” – Poesia, Prosa, Arti figurative e Teatro.

La Giuria ha premiato l’ opera con la seguente motivazione: «Il saggio si segnala per l’originalità del tema di approfondimento dell’opera di Dante e per l’eleganza della scrittura che riesce a raccontare una peculiarità della Divina Commedia: il tentativo di capire il mondo osservando la natura. L’autore, profondo conoscitore e appassionato lettore di Dante, ci racconta la meraviglia e l’emozione della poetica dantesca, anche allorquando indaga e analizza la fenomenologia scientifica. Il lettore riesce così a percorrere una storia, piacevole ed emozionante, che parla di geologia, ma in senso lato dell’avventura della conoscenza».

La cerimonia di premiazione si è svolta nel pomeriggio di sabato 9 giugno nella Sala Teatro Khoreia 2000, gremita di pubblico ed è stata magistralmente presentata dalla giornalista Annarita Cardamone. L’evento, come hanno dichiarato, fra l’altro, nei saluti istituzionali, Vincenzo Tamburi, assessore provinciale alle Politiche sociali e Pari opportunità e Domenico Lo Polito, sindaco di Castrovillari, «sta rilanciando in Italia un nuovo fermento letterario».

Le quasi cinquecento opere letterarie e artistiche, pervenute da tutta Italia e dall’estero, in un primo momento, sono state valutate da un comitato di lettori qualificati ed eterogenei e poi da una Giuria tecnica costituita dal Presidente, avvocato Lucio Rende, da Ines Ferrante (Presidente dell’Associazione Mystica Calabria), da Angela Micieli (Presidente dell’Associazione Khoreia 2000) e da Rosy Parrotta, Regista teatrale. «La qualità delle numerose opere pervenute – ha dichiarato il Presidente della Giuria – è stata di una straordinaria importanza e la scelta non è stata alquanto semplice».

Il prestigioso riconoscimento letterario è stato ideato e organizzato dalle Associazioni culturali Khoreia 2000 e Mystica Calabria, con il patrocinio del Comune di Castrovillari.

