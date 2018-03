E chi lo ferma più l’Atletico Campobello. Sesta vittoria di fila contro Gagliano

CAMPOBELLO DI LICATA. Non si ferma la rincorsa dell’Atletico Campobello c5 che conferma le dolci abitudini: vittima di turno, il malcapitato Gagliano (9-5) che era venuto a Campobello di Licata fortemente intenzionato a giocare un brutto scherzo. Una vittoria di piacere per i ragazzi di Enzo Fecondo, con il quarto posto già in cassaforte e la testa proiettata sui play-off. Ancora una volta grandi protagonisti della gara Croci di Bartolo e Calogero Ciuni, autori, il primo di tre gol e il secondo di due gol, ma che ancora possono dare tanto anche in prospettiva play off. Oltre ai due protagonisti della giornata, in rete sono anche andati: Mammano, Caglia, Casali e nel finale Cilia, al suo esordio stagionale, fa salire l’Atletico sull’ottovolante. L’Atletico Campobello che colleziona dunque la sesta vittoria stagionale, che la conferma nelle zone nobili della classifica, e adesso si tornerà al lavoro per preparare il prossimo incontro che si giocherà dopo la sosta di pasqua, sabato 7 aprile contro il Concordia Futsal.

Il mister Enzo Fecondo richiama i ragazzi all’ordine. “Siamo partiti subito forte, poi fallito un paio di occasioni clamorose. Nella ripresa poco concentrati, loro molta grinta e l’hanno riaperta ma poi abbiamo messo le cose a posto. Non è stata una delle migliori partite, ma da lunedi bisogna tornare a lavorare ai mille all’ora per prepararci bene per la fine del campionato e i successivi play-off. Pertanto a questo punto della stagione non possiamo assolutamente sbagliare”.

Il direttore generale Sebastiano Caizza: “Avevamo un solo risultato a disposizione: la vittoria. Anche non giocando bene tutto è andato per il verso giusto. Ora ci attendono due finali, dove incontreremo formazioni di tutto rispetto. Ma, nonostante questo, dovremmo cercare di capitalizzare al massimo tutte le occasioni e portare a casa più punti possibili”.

