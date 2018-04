ll Casteltermini vince il recupero con l’Altofonte e spera nella salvezza

CASTELTERMINI. Tre reti fatte e due rigori falliti: i granata del Casteltermini rifilano un bel tris all’Altofonte (in zona playoff) e nella gara ripetuta del campionato di Promozione, perché la precedente non era stata omologata a causa di un errore tecnico dell’arbitro, ottengono i tre punti importanti per evitare i play out anche se tutto sarà deciso nell’ultima giornata, slittata a domenica prossima 29 aprile.

All’11’ con una gran botta, Butticè sblocca il risultato. Poi non succede più nulla. Nel secondo tempo viene concesso un rigore, che Argento sbaglia, ma lo stesso giocatore si rifà in occasione del secondo penalty al 33’. Altro errore dal dischetto e nel finale la terza rete di Vaccaro.

IL TABELLINO

Casteltermini 3

Altofonte 0

Marcatori: pt 11’ Butticè; st 33’ Argento su rigore, 48’ st Vaccaro.

Casteltermini: Priolo, Vaccaro, Catania (23’ st Cairella), La Cognata, Argento, De Marco (33’ st Traina), Ferraro, Moscato, Butticè, Saccà (37’ st Lattuca), Cacciatore. A disp.: Caruana, Caldara, Spinello. All.: Angelo Vecchio.

Altofonte: Campanella, Conigliaro, Fileccia (1’ st Tantillo), Rausa, Gaglio, Lo Grande, Di Blasi, Zummo (23’ st Semilia), Geraci, D. Gaglio, A. Conigliaro (31’ st Pillitteri). A disp.: Zullo, Calderone. All.: Stefano Colombo.

Arbitro: Marco Manicardi della sezione Aia di Modena.

Assistenti: Paolo Vitaggio e Monica Genovese di Trapani.

Ultima modifica: 23 aprile 2018