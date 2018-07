Litigano per un mastello della differenziata messo male: interviene la polizia

AGRIGENTO. La “raccolta differenziata” fa scoppiare una lite tra condomini. E’ successo ieri mattina in via Lipari. I contendenti si sono azzuffati per la posizione di un mastello che secondo il più esagitato, era troppo vicino al suo balcone.

Ne sarebbe nata una animata discussione e durante le fasi della lite parte che uno dei due abbia scagliato una sedia contro il suo vicino di casa. Sedia che avrebbe colpito l’agrigentino alla testa. Versione dei fatti completamente diversa da parte del litigante che dice di aver brandito la sedia solo per intimorire il suo vicino.

La zuffa è finita con lievi graffi per entrambi. Sul posto, per riportare la calma prima e per ricostruire l’accaduto dopo, i poliziotti della sezione “Volanti” della Questura di Agrigento che sono coordinati dal commissario capo Francesco Sammartino.

Ultima modifica: 11 luglio 2018