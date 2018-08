Litigano in spiaggia ed una donna finisce in ospedale

SCIACCA. Litigano in spiaggia per futili motivi ma una di loro finisce in ospedale. E’ accaduto ieri sull’arenile di Capo San Marco a Sciacca. Nella colluttazione tra due donne, infatti, c’è stato chi si è fatto male. Ed è dovuta intervenire anche una ambulanza che ha trasportato la donna ferita al nosocomio saccense.

Sulla spiaggia anche i carabinieri che hanno sentito le persone presenti per cercare di fare chiarezza sui motivi della baruffa e soprattutto per accertare le responsabilità. La posizione delle due donne è attualmente al vaglio della magistratura.

Ultima modifica: 13 agosto 2018